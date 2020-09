Česká republika s výjimkou dvou krajů je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo (24.9.2020)

Česká republika s výjimkou dvou krajů je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo

09.09.2020 / 23:05 | Aktualizováno: 24.09.2020 / 11:31

Česká republika s výjimkou dvou krajů - Ústeckého a Moravskoslezského - je od 23. 9. 2020 označena spolkovou vládou za rizikovou oblast. Osoby, které přijíždějí do SRN a v posledních 14 dnech před vstupem do SRN pobývaly na území ČR, které je označeno za rizikové, podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty.