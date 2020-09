Část retailových vítězů při covidu neprodává online, cílí na nízké ceny

Když se tento měsíc společnost B&M European Value Retail zapsala na britský benchmarkový akciový index (který loni opustil Marks & Spencer), signalizovala tím novou éru maloobchodu.

Tento relativně málo známý diskont prodává levné zboží pro domácnost a nyní má už více než dvojnásobnou valuaci oproti M&S, který byl původním členem FTSE 100. Rychlý růst B&M v době karantény a sociálního distancování je o to překvapivější, že se opírá o kamenné obchody. Nalézá se totiž v jedinečné třídě obchodníků, kteří stále lákají lidi k nákupu, a to i přes to, že Amazon rozjíždí online boom.

Od společností Primark a Pepco v Evropě, přes Dollar General v USA až po řetězec Miniso v Asii se prodejcům s nízkými cenami daří dobře, a to i při malých anebo vůbec žádných online prodejích. Globální recese vyvolaná pandemií sice dotlačila lidi k nákupům přes internet, ale také zrychlila generační posun k úspornosti a slevám, který začal už během finanční krize před více než deseti lety. Doplatily na to ale obchodní domy.

Levné zboží jde v době krize na odbyt

"Uvidíme širší demografii zákazníků," domnívá se Andy Bond, generální ředitel společnosti Pepco Group, která v Evropě provozuje obchody Poundland, Pepco a Dealz a otevírá stovky nových poboček. Nakupující ze střední třídy se po finanční krizi vrhli na levné supermarkety, jako jsou Aldi a Lidl, a nyní se tento fenomén šíří i do běžných diskontních obchodů, uvedl. "Směřujeme do období tísně u mnoha spotřebitelů a my na tom budeme dobře, protože nabízíme nízké ceny za dobrou kvalitu."

Ještě předtím, než Covid-19 dotlačil Británii do nejhorší recese za posledních 300 let, předpokládala GlobalData, že hodnota diskontního maloobchodního trhu v této zemi může do roku 2022 vyskočit o 36 % na 32,5 miliardy liber.

Nejnovější prodejce zapsaný na indexu FTSE 100 si klade za cíl zvýšit svůj celkový počet britských obchodů pod značkou B&M na nejméně 950 ze současných 656. Také Primark během pandemie otevřel další obchody, včetně jednoho v Paříži, který první den přilákal více než 1 000 zákazníků.

Nyní, když vlády opět zavádějí přísnější omezení s cílem omezit rostoucí vlnu nákazy, mohou diskonty zažívat další žně. Spotřebitelé přesouvají výdaje z volného času a zábavy zpět do potravin a zboží pro domácnost. Británie v úterý vyzvala lidi, aby pokud možno pracovali z domova, a varovala, že nová opatření budou pravděpodobně platit po dobu příštích šesti měsíců.

Hoře obchodních domů

Koronavirus mezitím prohloubil problémy obchodních domů, jako jsou Macy's a JC Penney. Prodeje oděvů v USA se v posledních měsících propadly o dvouciferné procento. A módní značky, které jdou během karantény na odbyt (Nike nebo Lululemon) mohou prodávat online přímo spotřebitelům.

Podle Coresight Research se mohlo letos v USA zavřít až 25 000 obchodů, většinou v obchodních centrech, a o bankrot letos zažádalo více než 25 větších maloobchodníků. Blížící se svátky by mohly být pro mnohé spásou a většina prodejců tak plánuje zahájit sváteční akce již v říjnu, aby se zmocnila nakupujících dříve, než se jejich rozpočet na dárky vyčerpá.

Diskonty obvykle utrácejí málo peněz za reklamu. Místo toho se při lákání zákazníků spoléhají na osobní doporučení a spoustu dobře umístěných obchodů v místních nákupních centrech a na hlavních ulicích. Tento model také do značné míry závisí na dodavatelském řetězci a získávání levných produktů.

Výhra pro Čínu

Někteří čínští dodavatelé uvedli, že mají střednědobě dvouciferný růst zámořských objednávek levných produktů ze strany supermarketů a diskontů, ale i online od přímých spotřebitelů. „Když lidé hledají levnější výrobky, jsou čínští dodavatelé jedním z největších příjemců,“ uvedl Ben Chu, šéfredaktor Made-in-China.com, jedné z platforem spojujících dodavatele a globální odběratele v této zemi. Říká, že během hospodářského poklesu, který následoval po vypuknutí SARS před 17 lety, došlo k podobnému nárůstu poptávky po nízkonákladové výrobě.

Miniso, řetězec, který prodává sluchátka za 2,20 USD, se rychle rozšiřuje do zahraničí. Společnost přisuzuje svůj úspěch franšízovému modelu (nyní má více než 4 200 obchodů v 80 zemích) a dodavatelskému řetězci, který jí pravidelně umožňuje zakládat do regálů nové a trendy výrobky.

Podobně může Primark prodávat levné trička, šaty a sukně, protože nakupuje v Asii ve velkém a oblečení dopravuje námořní dopravou. Také Primark zvýšil svůj podíl na trhu od doby covidu přesto, že neprodává online. Tento prodejce se sídlem v Dublinu má sice web, ale používá jej pouze k prezentaci nových produktů a ke komunikaci se spotřebiteli.

Pro mnohé diskonty nedává online prodej smysl, protože nízké ceny by vyvážily náklady na doručení, které jsou neúměrně vysoké. To by se mohlo změnit, pokud se objeví levnější způsoby, jak dodávat zboží spotřebitelům.

"Lidé se na internetu nemohli dostat na ceny Primarku, a proto se vracejí do obchodů," řekl John Bason, finanční ředitel Associated British Foods, majitele společnosti Primark. "Byla tu všechna ta hrozivá varování, že si každý zvykne nakupovat pouze online, ale to se nestalo."

Zdroj: Bloomberg