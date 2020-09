Jak to bude dál se zatoulanými psy v Olomouci?

Ostře sledovaný výběr útulku, který se v Olomouci postará o zatoulané nebo opuštěné psy, je konečně ve finále. Město uzavřelo smlouvu s novým poskytovatelem služeb, kterým je společnost AJSHA Čechy pod Kosířem . Pes, odchycený na území města strážníky, bude předán pracovníkovi této firmy a umístěn nejprve v Olomouci, a to v prostorách Veterinární kliniky Špruček v Brněnské ulici. AJSHA si bude pro psy do Olomouce jezdit a bude je sem i vozit z Čech pod Kosířem zpět, pokud se majitel o ztraceného psa přihlásí.

Příjem psů bude AJSHA zajišťovat nepřetržitě, pokud jde o výdej psů, smluvně je ošetřeno, že to bude denně do 17 hodin, ovšem nový poskytovatel služeb zdůraznil, že není problém předat psa zpět majiteli co nejrychleji, záleží vždy na domluvě. „Jsem přesvědčen, že bude dobře nastavená spolupráce mezi městskou policí, útulkem a naším odborem fungovat,“ ubezpečuje vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení byla nabídková cena. Jde o částku, kterou si bude dodavatel účtovat za péči o jednoho psa umístěného do útulku za jeden den, mimo náklady na veterinární péči. Dle smlouvy činí částka za jeden krmný den u nového poskytovatele služeb 93 korun bez DPH. To je výrazně méně než nabídka druhého poskytovatele.

V souvislosti s výběrem útulku se část veřejnosti pohoršeně ptala, zda je morální péči o zvířata přepočítávat na peníze a pořádat veřejnou soutěž. „Útulek musíme vybírat zákonnou cestou, jedná se o velké částky z rozpočtu města. Péči o zvířátka nemůžeme jen tak vyjmout z režimu, daného platnou právní úpravou,“ vyvrací tyto názory Petr Loyka. „Nemorální je především vyhodit psa z domu. Péče o psa je závazek, který pak samozřejmě navyšuje rodinné výdaje. Případ každého psa, kterého se jeho majitel zbaví tak, že ho uváže u cesty, je selháním konkrétního člověka. To, že jeho pes skončí v útulku je jen jeho vina, protože když si pořídím psa, beru na sebe závazek, že se o něj postarám od převozu domů až do konce jeho života. Nemluvím samozřejmě o případech, kdy majiteli pes uteče.“

Objevily se také fámy, že důvodem k výběrovému řízení byla snaha snížit počet psů v útulku Ligy na Ochranu zvířat v Olomouci, protože lidé z nedalekých domů si dlouhodobě stěžují na hluk. „Stížnosti lidí na hluk nemají s tímto procesem nic společného, ti lidé si tam pořizovali bydlení v době, kdy tam útulek léta byl a výborně fungoval. Já si mnoha let naší spolupráce s Ligou vážím,“ reaguje Petr Loyka a dodává, že nešlo opravdu o nic jiného, než zákonnou cestou zajistit péči o psy odchycené městskou policií na území města.

„Vím, že vše kolem zvířat je vždy plné emocí, ale my jsme úředníci veřejné správy řídící se zákony a dodržující úřední postupy. Vím, že pan primátor ty úřednické kroky sledoval doslova se skřípěním zubů a vnitřně s výsledkem nesouhlasil. Chtěl i tuto službu města zachovat v Olomouci. Nestalo se však, že by zasahoval do našich postupů, vždy ctil zákon,“ uzavírá Petr Loyka.

Kontakty:

Veterinární klinika Špruček, s.r.o., Brněnská ulice 82, Olomouci (tel: 728 308 803)

AJSHA a.s., Čechy pod Kosířem, (pan Dostál, tel: 724 328 617)