Česká národní banka včera nijak nepřekvapila (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes začíná dvoudenní setkání lídrů zemí EU. Diskutovat budou fungování jednotného trhu ve světle covidových opatření. Na stůl se dostanou i mezinárodní témata – Čína, turecko-řecké tenze i situace v Bělorusku a role Ruska. I když Brexit není oficiálně na agendě, těžko předpokládat, že by na toto téma vůbec nedošlo. Samotný ekonomický kalendář přinese další zlepšení nálady v německé podnikové sféře (Ifo index), postupně se lepšící situaci na americkém trhu práce potvrdí pravidelné týdenní statistiky o počtu Američanů nově žádajících o podporu v nezaměstnanosti. Pozornost investorů bude směřovat i k vystoupení prezidenta Fedu z Chicaga Ch. Evanse. Z domova se dočkáme zářijového konjunkturálního průzkumu.

Německý Ifo pokračuje v opatrném návratu

Německý index podnikatelského klimatu Ifo by měl za září vykázat další zlepšení, i když opatrnost je na místě. Na rozdíl od jiných předstihových indikátorů (ZEW, PMI) zůstává Ifo pod svým dlouhodobým průměrem. Patrné je zvyšování aktivity v průmyslovém sektoru. Obavy opětovně panují v sektoru služeb, který je ve světle druhé covidové vlny a možných restriktivních opatření zranitelnější. To potvrdily včera zveřejněné předběžné PMI indexy z německého průmyslu a služeb za září.

Do dnešního dne vstupují finanční trhy s vyšší averzí k riziku. Toto prostředí by mělo nahrávat americké měně, svědčit by nemělo ani středoevropským měnám včetně české koruny. Ve světle druhé vlny covid-19 v tuzemsku bude pro investory zajímavý dnešní konjunkturální průzkum za září. Dozvíme se, jak situace dopadá do nálady spotřebitelů i podnikatelů.

Výsledek jednání ČNB s korunou nijak nepohnul

Včerejšek byl ve znamení, zatím se zdá dočasného, zastavení pádu eura, který jsme pozorovali v prvních dvou pracovních dnech tohoto týdne. Přispělo k tomu zklidnění výprodejů na globálních akciových trzích. Data předběžných PMI z eurozóny nezklamala, varovný prst ale zvedla. Zatímco potěšilo další zlepšení nálady průmyslníků, a pro nás je důležité, že i těch německých, sektor služeb se opětovně obává, že na něj druhá vlna covid-19 dopadne. Po katastrofální letní sezónně by to totiž pro mnoho firem zejména z turistického sektoru mohla být smrtelná. Euro včera nakonec dál mírně proti dolaru oslabilo. A v průběhu dnešní asijské seance byly zráty eura nepatrné zatímco výprodej na akciových trzích pokračoval. Zavážila slova J. Powella. Prezident Fedu zopakoval, že k ekonomickému oživení vede dlouhá cesta, která bude vyžadovat další podporu, primárně ze strany fiskální politiky.

Událostí včerejšího dne na domácím trhu bylo zasedání bankovní rady ČNB. Ta projednávala aktuální vývoj ve světle srpnové prognózy. Její základní scénář se podle guvernéra J. Rusnoka naplňuje. Připomeňme, že je s ní konzistentní stabilita úrokových sazeb do poloviny roku 2021. Rizika stávající prognózy byla vyhodnocena jako stále výrazná, aktuální epidemiologická situace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje. Druhá vlna pandemie tak představuje největší riziko. Podrobněji jsme výsledek včerejšího jednání komentovali zde https://bit.ly/301AvUS. Koruna se během včerejška pohybovala v pásmu cca 26,90-27,00 CZK/EUR. Po zveřejnění výsledku jednání resp. v průběhu tiskové konference testovala spodní hladinu uvedeného pásma.