Čínský tisk: Peking údajně neschválí propojení TikTok s US Oraclem a Walmartem

Podle čínského tisku Peking zřejmě neschválí navrhované propojení TikToku a americkým Oraclem a Walmartem. Tisk označuje dohodu amerických společností s mateřskou ByteDane, jež TikTok provozuje, za nespravedlivou.Předmětem dohody měla být US divize zmíněné TikTok . Dohodu o víkendu podpořil US prezident Donald Trump Přesné podmínky dohody, podle níž měly americké společnosti získat minoritní majetkové podíly v TikTok Global, jež kontroluje US aktivity zmíněné sociální platformy, zůstávají nejasné. Oracle by měl vlastnit cca 12,5% a Walmart dalších 7,5%.