CNBC: Drobní investoři se snaží porazit trh. Může to skončit špatně

Mnoho lidí se doma nudí, a tak vstupují na akciový trh, aby se zabavili denním obchodováním a něco si vydělali. Podle finančních odborníků však většina individuálních investorů nemá buď dostatek peněz, času anebo náturu na to, aby si vydělali peníze a ustáli ztráty, které obchodování může přinést.

Z denního obchodování se od počátku pandemie stal celosvětový hit. Podle údajů analyzovaných společností Cerulli Associates se aktivita v prvním čtvrtletí roku 2020 „dramaticky zvýšila“. TD Ameritrade uvádí, že návštěvy jeho webových stránek s pokyny k obchodování s akciemi se od ledna téměř zčtyřnásobily. A nárůst zaznamenávají i obchodní aplikace jako Robinhood.

Lawrence Sprung, prezident společnosti Mitlin Financial v New Yorku, věří, že denní obchodování vzrostlo z několika různých důvodů. Miliony nezaměstnaných Američanů „cítí, že jde o způsob, jak si nahradit ztracený příjem“, řekl. A dodal, že lidé dělají věci, které by za normálních okolností neudělali díky tomu, že mají více času.

Další důvod? "Na denní obchodování pro začátečníky je spousta reklam," napsala v e-mailu Barbara Roper, ředitelka ochrany investorů v Consumer Federation of America. Snaha dosáhnout zisku nákupem a prodejem jednotlivých společností v krátkém časovém období však může selhat, tvrdí finanční odborníci. "Lidi očividně přitahuje příslib velkých zisků," vyjádřila se Roper. "Je ale stejně pravděpodobné, možná pravděpodobnější, že utrpí velké ztráty."

Mezitím se během pandemie vyrýsovali znační vítězové a poražení. Od poloviny března do konce srpna narostly akcie herní společnosti Nvidia téměř o 95 %. Naopak Delta Air Lines se mezitím propadla o více než třetinu.

"Nikdo neslyší rád, že jeho kamarád právě ztrojnásobil své peníze na Zoomu, a on ne," řekl Douglas Boneparth, zakladatel a prezident Bone Fide Wealth v New Yorku. Přesto nikdo nemá křišťálovou kouli, aby mohl říci, které společnosti půjdou nahoru a které dolů, doplnila CFP Carolyn McClanahan, ředitelka finančního plánování u Life Planning Partners. "Trávíme příliš mnoho času pokusem předvídat budoucnosti, která je nepředvídatelná," řekla McClanahan.

Pokud jste zamilovaní do jedné společnosti, pamatujte, že zvraty osudu jsou na Wall Street běžné. Tesla a Apple poté, co se jejich akcie počátkem tohoto měsíce rozštěpily, rostly, ale poté zaznamenaly velké zásahy. "Není to tak dávno, co GM a Eastman Kodak byly dvě z nejcennějších společností na planetě," řekl Allan Roth, zakladatel finanční poradenské firmy Wealth Logic v Colorado Springs. "Obě stále existují, ale akcionáři byli rozmetáni."

Při denním obchodování musíte nejen umět předvídat výkon společnosti. Rovněž musíte být schopni provádět své kroky ve „správném okamžiku, abyste mohli využívat fluktuace cen", upřesnila Roper. "Je to hazard. Ne investování," dodala. "Ztráty jsou obzvláště pravděpodobné v ekonomice, která je stejně bohatá na bezprecedentní a nepředvídatelná rizika toho druhu, kterému čelíme během celosvětové pandemie, která některá průmyslová odvětví úplně zdecimovala.“

Podle studie z roku 2014 přicházel průměrný denní drobný investor o peníze ještě před zdravotní krizí. Je to proto, že „mají tendenci chodit na večírek moc pozdě,“ řekl Andreas Park, docent financí na univerzitě v Torontu a spoluautor výzkumu.

Mohou například nakupovat a prodávat akcie na základě zprávy, že firma žádá o bankrot, zatímco zajišťovací fondy a další větší investoři mají technologii, která jim umožňuje obchodovat s těmito informacemi dříve, než si je většina lidí vůbec stihne přečíst. Park uvedl, že letošní „exploze v denním obchodování“ je částečně způsobena finančním zoufalstvím, kterému mnozí v USA čelí. "Lidé mají aspirace, ale tvrdá práce na ně nestačí," řekl Park.

Dobrou zprávou ale je, že abyste mohli sklízet slušné výnosy, nemusíte být proroci. Můžete jednoduše investovat do pasivních fondů, které sledují nějaký index, jako je například index celkového akciového trhu Dow Jones . Z dlouhodobého hlediska mají ti, kteří si vybrali a vlastní přibližně 30 akcií, jen 40% šanci na úspěch, stejně jako celkový trh, řekl Roth.

Za posledních 31 let až do roku 2017 vzrostl celkový trh o více než 2000 %, uvedl. Medián akcií? Pouze 7 %. "Jediným způsobem, jak se ujistit, že vlastníte vítěze, je vlastnit všechno," dodal Roth. "O Zoomu jsem ještě ani neslyšel, a přesto jsem ho vlastnil."

To ale neznamená, že nemůžete zkusit štěstí. Ve skutečnosti mohou lidé zvýšit své šance na dlouhodobé investování do indexových fondů, pokud si dovolí trochu umírněné zábavy s akciemi, doplnil Boneparth.

Doporučuje některým investorům, aby si vytvořili „příležitostní portfolio“ mezi 5 % a 10 % jejich celkového podílu. S těmito penězi mohou investovat do jednotlivých společností. "Snižuje to strach ze ztráty," řekl Boneparth. "A ubráníte se příliš velké škodě."

Zdroj: CNBC