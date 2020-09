Covid 19 - Zimbabwe - cestování

25.05.2020 / 11:46 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 10:06

ZÚ Lusaka níže uvádí stručné informace o podmínkách vycestování z ČR, vstupu do Zimbabwe, pobytu v Zimbabwe atd. Podmínky se však stále mění a ani praxe není v zemi jednotná. Před cestou je nutné kontaktovat Velvyslanectví Zimbabwe v Ženevě (a/nebo v Berlíně) nebo imigrační úřad v Harare.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Mezinárodní letiště otevřena, v nabídce ovšem pouze lety Ethiopian Airlines z Harare do Addis Abeby. Pozemní hranice oficiálně uzavřeny s výjimkou nákladní dopravy (byť se zdá, že mnoho Zimbabwanů se do země z JAR či Botswany vrací po zemi). Vstup do země pouze občanům a rezidentům, bez předchozího souhlasu imigračních úřadů do země nesmí vstoupit žádní jiní návštěvníci (turisté, business). Repatriační lety do Johannesburgu provozuje společnost FastJet.

Objevily se informace, že Zimbabwe plánuje od 1. října 2020 obnovit možnost vstupu do země pro cestující z jiných zemí, detaily tohoto otevření hranic ale prozatím nejsou známy.

3. DOPRAVA:

Prozatím pouze Ethiopian Airlines, viz výše.

4. OPATŘENÍ:

Povinná 21-denní karanténa (některé zdroje uvádějí povinnou karanténu ve státem určeném zařízení, jiné zmiňují, že domácí karanténa je také umožněna). V zemi vyhlášen časově neomezený nouzový stav. Ve středu 22. července prezident Mnangagwa vyhlásil zpřísnění národního lockdown. Nad rámec dosavadních pravidel je nově zaveden zákaz vycházení od 18:00 do 6:00, otevírací doba všech obchodů (mimo essential services) je upravena na 8:00 až 15:00, veškeré nezaměstnané obyvatelstvo musí zůstat povinně doma mimo cest na nákup a do zdravotnických zařízení. Omezeno je meziměstské cestování, odloženo bylo otevření škol plánované na 28. července. Prezident nařídil ozbrojeným složkám přísné kontrolování dodržování pravidel (do minulého týdne zadrženo přes sto tisíc lidí).

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Immigration Department

Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně

Velvyslanectví Zimbabwe v Ženevě