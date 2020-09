Cestování a vstup do Libanonu v souvislosti s COVID-19 (18.9.2020)

29.07.2020 / 15:15 | Aktualizováno: 18.09.2020 / 15:12

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:



Informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách MZV ČR.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Mezinárodní letiště v Bejrútu je od 1.7.2020 opět částečně v provozu. Pozemní hraniční přechody do Sýrie jsou do odvolání nadále uzavřeny a na území Libanonu tak nebudou vpuštěni syrští občané, kteří hodlají pokračovat do Sýrie pozemní cestou.

Lety na Mezinárodní letiště Rafik Hariri v Bejrútu jsou od 1.7. obnoveny prozatím na 10% kapacity z minulého roku ve stejném období.

Všichni cestující při vstupu do Libanonu musí od 1.7. 2020 předložit negativní PCR test na COVID19. Test nesmí být starší než 96 hodin.

Pasažéři cestující do Libanonu jsou děleni do dvou skupin:

1) cestující ze zemí s nízkou nákazou COVID19 ( zatím vč. ČR)

Při příletu do Bejrútu cestující podstoupí na letišti PCR test a poté se musí na 48 hodin izolovat v domácí karanténě, dokud neobdrží výsledek testu.



2) pasažéři ze zemí s vyšší nákazou COVID19 - cestující podstoupí test PCR po příletu do Bejrútu, poté se musí podrobit 48 hodinové karanténě v hotelu určením Ministerstvem turistiky, než budou známy výsledky PCR testu. Během této doby dostanou instrukce, kde a kdy se mají podrobit dalšímu testu již na své vlastní náklady. Nedodržení karantény bude postihováno pokutou.

V případě pozitivních výsledků testu po příletu se budou nemocní řídit pokyny Ministerstva zdravotnictví.

Testy PCR nemusí podstupovat děti mladší 12 let.

Všichni cestující musí mít po celou dobu pobytu v Libanonu platné pojištění, které bude krýt i náklady na případné lékařské ošetření spojené s COVID19.

Před příletem do Libanonu je nutno vyplnit online formulář, jehož součástí je i scan negativního PCR testu https://arcg.is/0GaDnG

Letecké společnosti jsou povinny uhradit náklady PCR testů na letišti za svoje pasažéry. Nelze vyloučit, že některé aerolinie budou vyžadovat zaplacení této částky přímo od pasažérů (50 USD).

Cestující, kteří opustí Libanon na dobu max. 1 týdne nebo tranzitující pasažéři testování podstupovat nemusí (pozn. toto však v praxi nemusí být pravidlem a test může být znovu požadován při vstupu do země)



3. DOPRAVA:

Veřejná autobusová doprava na území Libanonu funguje. Stále je možné využívat taxi služby za použití roušky.



4. OPATŘENÍ:

V Bejrútu byl v souvislosti s výbuchem v bejrútském přístavu vyhlášen stav nouze, jeho platnost byla prodloužena do 31.12. 2020. Znamená to především posílené pravomoce armády při likvidaci škod a nezbytnost řídit se lokálními nařízeními.

Nošení roušek je povinné ve veřejných prostorech, dále např. i ve vozidle, pokud v něm cestuje více než 1 osoba a nejedná se o rodinu. Nedodržení opatření bude pokutováno ve výši 50 000 LBP, nedodržení karantény může mít za následek uvalení vazby a další řízení před příslušnými autoritami.

Dále platí následující opatření s cílem zamezit šíření nákazy COVID19:

Zákaz vycházení od 01.00 do 06.00 hod.

Určitá omezení platí pro podniky, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Hotline Ministerstva zdravotnictví: 1214

Služba preventivní medicíny : 01/843769 - 01/830300 Ext : 435-436-437

Centrum karantény na Rafik Hariri International Airport v Bejrútu : 01/629 352 a 03 282 258