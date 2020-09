Podmínky vstupu do Arménie - aktuální situace

24.08.2020 / 08:45 | Aktualizováno: 17.09.2020 / 15:06

Stav nouze v Arménii byl v Arménii 11. září 2020 zrušen, ale díky změnám zákonů byla některá opatření ponechána v platnosti - jako povinnost nošení roušek, sociálního distancování a hygieny. Karanténa je vyhlášena až do 11. ledna 2021. Vrchol koronavirové epidemie zatím proběhl v Arménii v červnu a v červenci, během srpna čísla postupně klesala. Zatímco při vrcholu epidemie byla až třetina testovaných pozitivní, nyní se čísla pohybují kolem 5-6%. Zastupitelský úřad České republiky v Jerevanu přesto stále nedoporučuje plánovat cesty do Arménie na nejbližší období, byť od 12.8. je vstup cizincům do Arménie povolen, ovšem za poměrně striktních podmínek a jen přes letiště. Pravidelné linky včetně spojení s Prahou provozjí nebo začínají provozovat Belavia přes Minsk, UIA a Sky Up přes Kyjev, Austrian přes Vídeň a Air France přes Paříž. Hranice s Gruzií a Íránem jsou stále pro pohyb osob uzavřené (hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem jsou hermeticky uzavřené dlouhodobě).