Británie: Johnson při zhoršení situace nemůže vyloučit druhý plošný lockdown

Britský premiér Boris Johnson v souvislosti se stále se zhoršující koronavirovou situací v ostrovním království nevyloučil, že by v případě nutnosti mohlo dojít k podobně drastickým opatřením jako na jaře, včetně uzavření škol Johnson přiznal, že laboratoře nestíhají testovat a celkově má testovací systém určité slabiny. úterý v Británii přibylo 4000 covid pozitivních osob, což je nejvíce od začátku května. Británie aktuálně provádí cca 240 000 testů denně, což je v přepočtu na 100 000 obyvatel vůbec nejvíce v rámci celé Evropy . Johnson na jaře slíbil, že se bude denně provádět až 500 000 testů denně. Johnson připustil, že kapacity tímto směrem jsou nyní nedostatečné.K případnému druhému lockdownu Johnson uvedl, že si jej rozhodně nepřeje a administrativa dělá vše, aby tuto variantu odvrátila. Uvedl ale také, že je nutné se ujistit, že nemoc bude poražena a pokud by selhalo klíčové pravidlo šesti (setkávání a shromažďování maximálně 6 osob), tak by zřejmě mohlo dojít i k zmíněnému lockdownu.K částečnému respektive sofistikovanějšímu lockdownu přistoupil v minulých dnech Izrael.