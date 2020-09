Spoření se znovu dostává do hledáčku Čechů, ukazuje barometr

Čas nejistoty polevil. Dokazují to i aktuální výsledky Barometru obliby spoření , podle kterého spoření znovu získalo na oblibě, a to ve většině sledovaných forem. Jde tak o reakci na zmírnění situace po neklidu, který ovládl minulý kvartál. Tehdy totiž skoro všechny kategorie poklesly.

„ V době ekonomického poklesu totiž lidé se svými úsporami nakládají obezřetněji a raději své peníze vloží do něčeho hmatatelnějšího, jako jsou právě drahé kovy . I když důvěra v drahé kovy o jeden procentní bod ve třetím čtvrtletí poklesla, staly se i tak absolutním vítězem tohoto období ,“ komentuje Jiří Šedivý, tajemník AČSS.

Nejvíce si podle Čechů polepšily penzijní spoření a podílové fondy , a to shodně o čtyři procentní body. U možnosti spořit formou termínovaných vkladů se atraktivita však mezikvartálně nezměnila. Spořicí konto, životní pojištění a spoření do matrace vzrostly o jeden procentní bod. Z průzkumu je patrné, že zájem o spoření v celkovém součtu mezikvartálně roste.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

