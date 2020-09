Ekonomický kalendář: V Japonsku volí nového premiéra

Shrnutí:

Pondělí (opět) mnoho dat nenabídne. Obchodníci se tak soustředí na volby nového japonského premiéra. Dle odhadů by se jím mohl stát dosavadní tajemník strany Yoshihide Suga, který by tak nahradil odstoupivšího Shinza Abe. Ve zbytku týdne už by o důležité události nemělo být taková nouze. Nejdůležitější fundamentem bude zasedání FOMC, jehož výsledek se tradičně dozvíme ve středu. Pozornost se zaměří na tiskovou konferenci guvernéra Powella. Obchodníci se budou soustředit na zmínky o nových stimulačních opatřeních a detaily nového průměrného inflačního cílování. Rozhodovat o sazbách budou v tomto týdnu také BoE BoJ . Co se týká dalších dat z USA, zajímavými by mohly být výsledky žádostí o podporu v nezaměstnanosti průmyslová produkce , maloobchodní prodeje a data z trhu s bydlením. V Číně se dočkáme zveřejnění průmyslové produkce , maloobchodních prodejů a fixních investic . Z pohledu instrumentů očekáváme, že vzhledem k pádu v minulém týdnu by mohla být zajímavá situace na ropě . A zasedání FOMC by mohlo mít svůj dopad na dolarové páry a také drahé kovy