Nákupy v zemědělství nabývají na obrátkách

Zatím poslední COT (Commitments of Traders) report řeší komoditní pozice držené a změny prováděné manažery investičních fondů v týdnu do 1. září. V tomto týdnu posílil Bloomberg Commodity Index o 2,1 % a hedgové fondy zvýšily své čisté dlouhé pozice na 24 významných trzích s futures až na maximum od roku 2018. Největší objemy nákupů zaznamenaly sojové boby, kukuřice a pšenice, zatímco většina prodejů probíhala v oblasti energií , kde došlo k největšímu propadu ropy , benzínu a nafty .

Posílení drahých kovů po setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, oslabený dolar – přinejmenším do minulého úterý – a pokračování honby za zemědělskými komoditami pomohly indexu Bloomberg Commodity posílit o 2,1 % na šestiměsíční maximum. V reakci na to zvýšily hedgové fondy a další velcí spekulanti své čisté dlouhé pozice u 24 velkých futures kontraktů o 220 tisíc lotů až na 1,9 milionu lotů, což je nejvyšší hodnota od května 2018. Zatímco nejvíc se nakupovaly sojové boby, kukuřice a pšenice, nejvíce prodejů se soustředilo v oblasti energií , kde došlo k nejmarkantnějšímu poklesu u ropy nafty NY Harbor ULSD.

Energetika

Projev předsedy Fedu Powella po setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, který zmínil toleranci vyšší inflace a dlouhodobě nízké sazby, přispěl v týdnu do 1. září ke zvýšení cen zlata stříbra . Spekulanti ve futures na drahé kovy však znovu projevili svou nerozhodnost. Navzdory posílení o 8,4 % zůstaly čisté dlouhé pozice ve stříbře beze změny, zatímco ve zlatě byly dlouhé pozice navýšeny o 9 % na 151 tisíc lotů. Korekce vyvolaná silnějším dolarem z minulého týdne zanechala na grafu zlata tři menší vrcholy. To naznačuje slábnoucí momentum a rostoucí riziko hlubší korekce, jakmile začnou z trhu v honbě za lepší startovní úrovní mizet nedávno otevřené dlouhé pozice.

