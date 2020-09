Liberec: Do tvorby nového plánu městské mobility se zapojuje i veřejnost

Už od června je v ulicích Liberce, Jablonce nad Nisou i v okolních obcích možné zahlédnout dopravní experty. Získávají z terénu potřebné informace o místní dopravě

Tyto a mnohé další podklady dají v polovině příštího roku vzniknout novému plánu udržitelné městské mobility. Od letošního září se na tvorbě plánu mobility svým příspěvkem do průzkumu dopravního chování může podílet i každý běžný občan.

Zdržuje vás po cestě do práce kolona před stále stejnou křižovatkou? Cítíte se při jízdě na kole po vašem městě bezpečně? Od září do října mají místní obyvatelé možnost přispět odpověďmi na podobné otázky v průzkumu dopravního chování ke konečné podobě plánu udržitelné dopravy, na základě kterého se budou postupně uskutečňovat konkrétní investice. Nejjednodušší cestou pro zájemce o účast v průzkumu dopravního chování je návštěva webových stránek www.chytrenacestu.cz, na kterých se kromě sdílení názorů mohou dozvědět veškeré podrobnosti a aktuality o probíhající přípravě plánu. Na e-mailové adrese pripominky@chytrenacestu.cz jsou vítány i otevřené připomínky k tomu, jaké problémy lidé cestující ve městech a mezi nimi pociťují nebo co by chtěli zlepšit.

Dopravní modely odhalí slabiny

V podzimních měsících budou experti za pomoci dopravních modelů dále vyhodnocovat dopady připravovaných změn na dopravní situaci ve městech. „Jedná se o dokončení libereckého centra urgentní medicíny a vybudování nových parkovacích garáží nemocnice nebo propojení Sokolské ulice a Tržního náměstí novou Pastýřskou ulicí. Dopravní modely dále naznačí možnosti uvolnění centra města prostřednictvím odvedení dopravy na silnice I/14 a I/35. Náměstí F. X. Šaldy by tak mohlo zůstat volně dostupné pro pěší, cestující městskou hromadnou dopravou a skutečně nutné cestování autem včetně potřebných parkovacích míst,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V Jablonci nad Nisou se dopravní experti zaměří na neustále ucpanou křižovatku na konci Belgické ulice a řízenou křižovatku u Jablonexu. Zájmu odborníků neunikne ani komplexní řešení unikátního tramvajového spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Prozkoumají význam prodloužení tramvajové trati až do centra Jablonce a zaměří se na budoucí využívání tramvajové dopravy. Zvažovat budou, zda dát přednost budování nových tramvajových tratí nebo raději nakoupit nové elektrobusy.

Experti sází na oblíbenost tramvají

Nově vytvářený plán navazuje na Rámec udržitelné městské mobility, který byl na území Liberecka a Jablonecka realizován v minulých letech a na rozdíl od nového plánu se soustředil výhradně na veřejnou dopravu a cyklodopravu. Dle zjištění Rámce obyvatelé měst jezdí nejvíce autem (56 %), méně využívají hromadnou dopravu (27 %), chodí pěšky (14 %) a nejmenší podíl (pouhá 3 %) představují jízdy na kole. Právě poměr využívání jízdy autem vůči hromadné dopravě vzhledem k velikosti měst svědčí o oblíbenosti cestování tramvajemi a autobusy. Přitom je uvnitř samotných měst podíl cest veřejnou hromadnou dopravou ještě vyšší (40 %). I z toho důvodu tak bude během tvorby nového plánu značná pozornost věnována příměstské hromadné dopravě, jejím terminálům a lepšímu propojení obou měst. „Cílem není udělat ve městech víc místa pro dopravu, ale naopak stávající prostor lépe využít. Pokud zabráníme nadměrnému pohybu automobilů v centru, zrychlí se cesty jak pro tramvaje, autobusy, tak pro samotná osobní auta,“ komentuje Jan Kašík, vedoucí projektového týmu, a dodává: „Odhadujeme, že výsledkem naší práce by mohlo být zvýšení podílu cest hromadnou dopravou až o 15 %.“

Autoři nového plánu budou také usilovat o zvyšování bezpečí cyklistů při jízdě po ulicích se silným provozem, budování cyklostezek podél vodních toků s důrazem na nedokončenou páteřní cyklostezku Odra-Nisa a podíl cyklistů na přepravě přesahující 5 %.

O Operačním programu Zaměstnanost

Na projekt „Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021–2030“ je poskytována finanční podpora EU. Podpora z fondů EU je stejně jako v minulých letech i v období 2014–2020 rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. OP Zaměstnanost pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.