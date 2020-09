Rozbřesk: Průmysl umazává jarní propad, koruna u 26,50 k euru a brent pod 42 dolary

Včera zveřejněná čísla průmyslu potvrdila, že se největšímu tuzemskému odvětví daří postupně umazávat ztráty nakumulované během krizových jarních měsíců. Od května, kdy končily odstávky především v automobilovém průmyslu, se výpadek produkce postupně zmírňuje z dubnové třetiny až na aktuální zhruba čtyři procenta. Tedy alespoň pokud se díváme na jednotlivé měsíční objemy produkce ve srovnání s před-koronovým únorem.



Platí to i pro nejvýznamnější tuzemský obor automobilový průmysl, který svými červencovými výsledky docela nadchl. Jenže ani tento comeback ještě neznamená, že se vše rychle vrací do dřívějších pořádků. A zdaleka nejde jen o načasování celozávodních dovolených, které byly tentokrát soustředěny na srpen. To, nakolik byl dosavadní náběh kapacit udržitelný, se ukáže až na nových zakázkách. Doposud totiž firmy – nejen v automobilovém průmyslu – měly zásobu objednávek z dřívějšího období, a tak jejich výroba mohla naskakovat poměrně svižně. Tedy pokud se jim podařilo zajistit vstupy nebo je čas od času neochromila nějaká ta karanténa. A proto si vedle samotných celkových výsledků produkce zaslouží pozornost i statistiky nových zakázek. A ty vypadají velmi slibně, ať už je srovnáme s loňským červencem nebo letošním únorem, nicméně stále nelze tak úplně zapomenout, že rostou především díky realizaci poptávky odložené v jarních měsících.



I proto téměř desetiprocentní nárůst objednávek v automobilovém průmyslu nemusí automaticky znamenat, že je tato nejvýznamnější část odvětví z nejhoršího venku. Zvlášť když se podíváme, Automobilky sice mají v rukávu trumfy v podobě nových modelů, avšak o jejich úspěchu rozhodne teprve budoucí poptávka. Proto červencové výsledky průmyslu hodnotíme pozitivně –– avšak samy o sobě neznamenají rychlý návrat dřívější konjunktury. AAverze k riziku vrátila korunu k úrovni 26,50 EUR/CZK a přiblížila ji zpět k prognóze ČNB pro třetí čtvrtletí. V průběhu včerejšího obchodování se od této hranice koruna neměla sílu vzdalovat. Nepomohla ani povzbudivá příznivá čísla z průmyslu , kterému se zatím daří umazávat předchozí ztráty. Z dalších pro trh významných čísel přijde tento týden na řadu ještě inflace (ve čtvrtek), která nejspíš opět skončí nad horní hranicí cílového intervalu ČNB a bude tedy opět v souladu s prognózou. I proto centrální banka s největší pravděpodobností na úrokové sazby ani na zářijovém zasedání nebude muset sahat. Státní svátek ve Spojených státech se podepsal na včerejší nevýrazné obchodní seanci, v rámci níž se eurodolar opatrně sesunul k hranici 1,18 EUR/USD . Pozornost eurodolarového trhu již směřuje na čtvrteční zasedání ECB , na kterém se centrální banka může pokusit čelit (nechtěné) apreciaci eura . Nejpravděpodobněji se dle nás jeví verbální intervence , jež ovšem společné měně těžko ublíží na dlouho. Ve hře je také přehodnocení vlastní dlouhodobé měnové strategie ECB . Něco takového nevylučujeme s tím, že by ECB mohla upravit definici svého cíle, který by formulovala podobně jako Fed v průměru na hodnotě 2 %. Jako nejméně pravděpodobný výstup ze zasedání vidíme možnost, že by došlo na další reálné uvolnění měnové politiky. Ropa Brent zůstává pod tlakem a její cena se posouvá pod hranici 42 dolarů za barel . Podobně jako se nedaří většině rizikových aktiv, také ropa marně hledá půdu pod nohama, byť z fundamentálního pohledu nepřicházejí zásadně negativní zprávy, které by opodstatňovaly další propad. Dnes bude pozornost trhu upřena na nejnovější měsíční výhled EIA, který napoví, jak si stojí tržní bilance, respektive jaké je tempo její vyrovnávání.