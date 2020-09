CENTRAL G.: Povolování v Praze se takřka zastavilo. V červenci dostalo razítko jen 8 nových bytů v bytových domech

Osm povolených bytů za měsíc je negativní zprávou pro všechny, kteří v Praze hledají vlastní bydlení . Pokud nových bytů nezačne rychleji přibývat, bude se stále ztenčovat množina těch, kteří na nový byt v metropoli dosáhnou. Paralyzovaná výstavba žene ceny vzhůru už několik let v řadě a za této situace se nedá čekat, že ceny začnou klesat. Jak vyplývá z Indexu dostupnosti bydlení (CG-Index), který pravidelně zpracováváme, na nový byt v metropoli potřebují lidé už teď více než 14 ročních hrubých platů

Podle výpočtů na základě čísel ČSÚ by se stejným tempem jako dosud v metropoli za rok povolilo pouze 4.039 nových bytů v bytových domech. Pokud bychom vzali v úvahu červencové tempo, bylo by to jen zoufalých 96 bytů. Praha, kde ceny kvůli nedostatku nové výstavby rok od roku rostou, přitom potřebuje minimálně deset tisíc nových jednotek ročně. V žádné ze sousedních metropolí není tempo povolování tak pomalé jako v Praze. Dlouhodobě se tu v průměru povolují jen tři byty na tisíc obyvatel. Investoři přitom mají v přípravě 116 tisíc bytů v celkem 752 projektech. To by pokrylo bydlení pro čtvrt milionu lidí. Nová výstavba navíc významně přisypává do státního rozpočtu. Za každý průměrný nový byt v Praze stát dostane na daních zhruba milion korun. V době, kdy je potřeba nastartovat ekonomiku, má rychlejší povolování o to větší význam.