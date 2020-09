Na internetu vybírají rádi, ojeté auto ale Češi raději pořídí naživo, ukázal průzkum

Co je pro Čechy při výběru ojetého vozu nejdůležitější? Prim hraje cena, spotřeba paliva a provozní náklady. Při jeho hledání neváhají využít nabídku na internetu, stále však preferují osobní nákup. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který si Volkswagen Financial Services nechal vypracovat od výzkumné agentury Ipsos.

„Průzkum jasně ukazuje, že ojeté vozy se u Čechů těší dlouhodobé oblibě. 73 % z nich si ojetý automobil v minulosti pořídilo, dalších 11 % pak o jeho koupi uvažuje. Jednoznačně nejpopulárnější jsou ojetiny v Ústeckém kraji (84 %), nejméně pak v Praze (57 %). Místo bydliště a jeho velikost se tak ukázaly jako nejzásadnější faktory pro zkušenost s jejich nákupem,“ komentuje výsledky průzkumu jednatel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.

Zjednodušeně se tak dá říct, že čím menší obec, tím větší zastoupení ojetých vozů. Jen každý desátý obyvatel obce pod 1 000 obyvatel nevlastnil ani neplánuje pořizovat si ojeté vozidlo, zatímco ve městech nad 100 000 obyvatel se číslo vyšplhalo až na 26 %. Odpovědi tak poukazují na rozdílnou výši příjmů mezi obyvateli malých obcí a velkoměst.

Průzkum dále zjišťoval, nakolik si Češi dávají s výběrem ojetého vozu načas. 86 % z nich zabere výběr až 3 měsíce, jen necelé pětině (18 %) pak na pořízení stačí méně než týden. Jako ti nejukvapenější se překvapivě neukázali, jak bychom mohli předpokládat, ti nejmladší z dotazovaných. Ba právě naopak. Jen 39 % těch mezi 18 a 26 lety stačí na výběr a pořízení automobilu méně než měsíc, zatímco za stejně krátkou dobu automobil pořídí 62 % lidí mezi 27 a 35 lety či 61 % starších mezi 54 a 65 lety.

Důraz na cenu

Pokud se zaměříme na to, co hraje pro Čechy při výběru ojetého automobilu největší roli, jsou to právě náklady spojené s pořízením a provozem vozu. Žebříčku vévodí pořizovací cena, která je důležitá pro 4 z 5 Čechů. Následuje jí spotřeba (61 %) a ostatní provozní výdaje, jako pravidelný servis nebo nutné opravy (50 %). Naopak jedním z nejméně zmiňovaných požadavků je konkrétní barva. Na té záleží jen každému osmému dotazovanému (12 %). Podobně na tom je délka záruky či konkrétní prodejce (11 %). Na samém chvostu se pak nachází země výroby, která je podstatná pouze pro jednoho z deseti dotazovaných.

V odpovědích na tuto otázku se též nejvíce projevily rozdíly mezi muži a ženami. Muži si například daleko více potrpí na konkrétní značku či model auta (48 % vs. 34 %). Naproti tomu ženy daleko více než jejich mužské protějšky hledí na finanční výdaje spojené s vlastněním automobilu – jak spotřeba (68 % vs. 56 %), cena (83 % vs. 78 %), tak i ostatní provozní náklady (54 % vs. 47 %) jsou důležitější pro ženy než pro muže.

Online vs. osobní prodej

Průzkum ukázal, že Češi si před samotným pořízením rádi nejprve „zmapují prostředí“. Zpravidla též kombinují možnosti, jak se s potenciálním vozem seznámit a neomezují se pouze na jeden zdroj nabídek. Skoro dvě třetiny z nich (62 %) při výběru ojetého automobilu procházejí nabídku na internetu a každý desátý Čech neváhá prohlížet i zahraniční stránky.

Průzkum zároveň poukázal na zajímavý fenomén – to, že Češi auto na internetu vybírají, automaticky neznamená, že ho skrz něj i pořídí. Nejčastěji totiž sáhnou po vozu z autobazaru (38 %). Českých a zahraničních webových stránek pro samotné pořízení vozu využije jen 28 % z nich.

Výzkumníky dále zajímalo i to, kolik automobilů české domácnosti vlastní. Ukázalo se, že každá druhá disponuje pouze jedním vozidlem (50 %), třetina pak využívá vozy dva (32 %). Překvapivým zjištěním bylo, že každá devátá domácnost vlastní 3 a více automobilů (11 %), každá stá má vozů dokonce 5 a více.

000 respondentů z celé ČR.



Průzkum proběhl v dubnu 2020 na vzorku 1000 respondentů z celé ČR.

Jana Hrušková