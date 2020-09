Rozbřesk: Pád české ekonomiky zbrzdily stavební investice

Včera se trhy konečně dočkaly podrobných výsledků české ekonomiky za druhý kvartál, které nakonec moc překvapivého nepřinesly. HDP sice v tomto období padal o něco rychleji, než naznačoval předběžný odhad, nicméně odchylka nebyla nijak zásadní. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím výkon ekonomiky poklesl o 8,7 %, což v meziročním srovnání „vyneslo“ -11 %. Čísla jsou ve srovnání s unijními výsledky o něco příznivější, stejně jako při porovnání s prognózou tuzemské centrální banky.

Když vezmeme v úvahu všechna omezení ekonomického i soukromého života spolu s dobrovolnými odstávkami výroby, karanténami apod., dopadla ekonomika vlastně ještě poměrně dobře. Po silném útlumu započatém už ve druhé polovině března se dokázala v květnu a červnu stabilizovat. Vidět to bylo na rychlém obratu tržeb v průmyslu i ve službách. Nicméně k návratu do dřívějšího „normálu“ to samozřejmě stačit zdaleka nemohlo.

Za propadem ve druhém čtvrtletí můžeme vidět především výrazný útlum v průmyslu, který se zrcadlil v prudkém poklesu exportu (-21 %). Zahraniční obchod byl tak na poptávkové straně odpovědný za polovinu z onoho jedenáctiprocentního propadu. Vedle toho o více než sedm procent níže byla i spotřeba domácností, které v těchto měsících omezovaly své útraty ať už v důsledku uzavřených kamenných prodejen nebo slabších příjmů, na jejichž výsledky si ovšem musíme ještě chvíli počkat.

Jestli na včerejších výsledcích něco překvapilo, tak drobný (mezičtvrtletní) růst investic. Nešlo však o žádný zázrak, ale jen o důsledek vysokých investic do ostatních budov a staveb, které pokračovaly i v době šířícího se koronaviru. Naproti tomu investice v soukromém sektoru šly rychle dolů, ať už šlo o výdaje na pořízení dopravních prostředků nebo strojů a ICT. Zčásti se zastavily „díky“ zamrznutí mezinárodního obchodu, zčásti je však firmy stoply ve snaze zachránit si cash-flow v době slábnoucí poptávky a mizející likvidity.

Včera zveřejněné výsledky HDP nepřekvapily ani ČNB, která sice čekala o něco horší čísla, nicméně vzhledem k podmínkám „lze pozorovanou odchylku skutečného vývoje HDP od prognózy považovat za nevýznamnou“. Tolik citace z komentáře centrální banky, kterým tak dává najevo, že se ekonomika zatím ubírá podle očekávání, a není tak minimálně z tohoto pohledu důvod něco v nastavení měnové politiky v tuto chvíli měnit.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se včera pohybovala v úzkém pásmu okolo úrovně 26,20 EUR/CZK a v podstatě nijak nereagovala ani na revidované výsledky ekonomiky ani na PMI, který sice dopadl lépe než minule, avšak stále ukazuje napjaté podmínky v největším tuzemském odvětví. Firmám se stále nedostávají nové zakázky, dál propouštějí a předpokládají, že tak budou muset činit i nadále. Přesto jim optimismus, alespoň pokud jde o příští rok, nechybí. Stejně netečným zůstal i dluhopisový trh po zveřejnění deficitu státního rozpočtu za prvních osm měsíců roku. Na jedné straně sice schodek přepsal všechny historické rekordy, na straně druhé naznačuje, že ke schválenému půl bilionu se nejspíš navzdory velkorysé hospodářské politice nedobere.



Zahraniční forex

Eurodolar včera otestoval magickou hranici 1,20, té se však zalekl, k čemuž přispěly nejen výborná americká makro data (ISM), ale výroky amerických centrálních bankéřů. Členka rady guvernérů Fedu Brainardová totiž prohlásila, že si není jistá, že nová měnová strategie centrální banky nutně povede inflaci vyšší než 2 %.

Dnes jsou na pořadu dne další důležitá americká data - především pak ADP report z trhu práce. Vysoký přírůstek pracovních míst (na úrovni 1 milionu) by zřejmě dolaru umožnil dále mazat srpnové ztráty.