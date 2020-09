Pokles ekonomiky v druhém čtvrtletí podle zpřesněného odhadu činil 11 % (Komentář)

Tuzemská ekonomika poklesla podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu ČSÚ v průběhu druhého kvartálu mezičtvrtletně o 8,7 %.Ve srovnání s loňským rokem se hrubý domácí produkt snížil o 11 %. Pokles českého hospodářství byl tak nakonec mírně horší, než jak ukazoval předběžný odhad HDP z konce července.



Mírná revize však nemění nic na tom, že pokles tuzemské ekonomiky byl v druhém čtvrtletí historicky nejhlubší. Důsledky koronavirové pandemie se přitom podepsaly na téměř všech složkách HDP. Výjimkou byl pouze nárůst vládní spotřeby, která odrážela expanzivní politiku vlády snažící se kompenzovat zavedená restriktivní opatření.



Nyní však již ekonomika opět roste. Oživení navíc probíhá nejen ve spotřebitelském sektoru, ale také v odvětví průmyslu, a to dokonce rychleji než se původně čekalo. Klíčové období však máme ještě před sebou, a tím je blížící se podzim. Nejsledovanějším bude samozřejmě další vývoj koronaviru. Již nyní se počty nakažených zvyšují a s koncem letních prázdnin spojených s návratem do škol a zaměstnání se na tom pravděpodobně moc nezmění. To si uvědomují i podnikatelé, především pak ti v oblasti služeb a obchodu, kteří se obávají opětovného uzavření ekonomiky nejvíce a jejich důvěra v další hospodářský vývoj tak klesá. Problém je, že i samotný pokles důvěry bez toho, aby se obavy opětovného uzavření ekonomiky naplnily, může probíhající oživení zbrzdit. Ekonomika tak pro podzimní měsíce potřebuje především jasný plán ve vztahu k tomu, jaká opatření budou přijata ve chvíli, kdy se situace kolem koronaviru výrazně zhorší.



My zůstáváme optimističtí a věříme, že oživení ekonomiky bude pokračovat i v nadcházející měsících. Pro letošní rok tak očekáváme pokles českého hospodářství o 5 % a v roce následujícím pak jeho růst o 6 %.