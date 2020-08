Akcie ČEZ klesly na měsíční minima, pražská burza přesto v týdnu solidně vzrostla

ceny elektřiny výrazně vzrostly, u domácího kontraktu pro rok 2023 již zpět nad hranici 50 EUR/MWh

shorty na akciích CETV klesly k 1 mil. akcií

ve středu se uskuteční valná hromada banky MONETA

trh START po IPO v září obohatí další emise – softwarová společnost eMan





O více než čtvrtinu objemů se přitom postaral zahraniční titul – ERSTE. Přes volatilní vývoj se zároveň nakonec i svou vahou nejvíce zasloužil o zisky indexu. V domovské Vídni titul nicméně zatím nedokázal prorazit nad současnou technickou rezistenci, kterou lze spatřovat nad hranicí 21 EUR.





Podporou pro růst indexu byly zejména i ostatní akcie bank, ale rovněž i pojišťovny VIG. V návaznosti na zveřejněné výsledky, a vlastně blížící se očekávanou dividendu 1,15 EUR, se ve Vídni obchodovaly i na téměř půlročním maximu.

Podobně na nová téměř půlroční maxima se na domovském Nasdaqu posunuly akcie CETV. V Praze je však nadále brzdí silná koruna, která se k dolaru udržuje v blízkosti 2 letých maxim. Zveřejněné údaje v týdnu poodkryly, že objem short pozic na Nasdaq pokračoval u titulu druhé reportované období v řadě v poklesu. Oproti konci července se k polovině srpna jejich objem snížil o dalších 90 tisíc akcií. Short tak celkem zůstávalo ještě 1,03 mil. akcií CETV.

Proti trhu se nejvýrazněji nakonec vydaly akcie PFNONWOVENS, které v pátek zakončily nejníže od května. Svou vahou však nejvíce index brzdily akcie ČEZ. Převahu prodejců nezvrátil ani solidní růst cen emisních povolenek, tak samotné elektřiny. Vzrostly jak ceny u dlouhodobých kontraktů elektřiny, tak i u těch krátkodobých. Spotové ceny elektřiny pro následující den zaznamenávaly dokonce úrovně nevídané od propuknutí koronaviru v Evropě, resp. 7 měsíční maxima.

Akcie Avast, které si udržují nejvyšší váhu v indexu PX, také nakonec ztratily. Po akciích ERSTE patřily k nejvolatilnějším. Druhý týden v řadě si každopádně v Praze udržely oproti Londýnu výrazné obchodování s prémií. Stejně tak lze v tomto ohledu zmínit podstatně méně obchodované akcie likérky STOCK.

Konec prázdnin by snad na pražskou burzu mohl přinést zvýšenou obchodní aktivitu. Rozrůst by se domácí trh každopádně měl o další technologický titul. Ještě v pondělí dopoledne lze prostřednictvím obchodníků s cennými papíry podat objednávku přímo do primární emise akcií eMan. Investorům je nabízeno až 914 tis. akcií, resp. tedy téměř 47 % softwarové firmy, jejíž tržby loni vzrostly o 12 % na 168 mil. Kč. Vzhledem k cenovému pásmu 51-56 Kč objem primární emise může dosáhnout až zhruba 51 mil. Kč. Dosavadní známé údaje z knihy objednávek indikují prodej většiny akcií nejspíše u spodní strany cenového pásma.