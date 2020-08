Plánované zrušení omezení pro vstup do Moldavska pro osoby cestující z ČR k 1. září

28.08.2020 / 17:09 | Aktualizováno: 28.08.2020 / 17:40

Moldavská vláda zveřejnila seznam rizikových zemí, na kterém není ČR uvedena. Pro osoby cestující z ČR by tedy k 1. září měla přestat platit dosavadní omezení vstupu.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Hranice Moldavska jsou uzavřené pro cizince do 31. 8. 2020 s výjimkou následujících kategorií osob: řidiči podílející se na přepravě zboží nebo osob, některé cesty za pracovním účelem (doložené pracovním vízem, povolením k pobytu nebo jiným ekvivalentním dokumentem), diplomaté a pracovníci mezinárodních organizací akreditovaných v Moldavsku a jejich rodinní příslušníci, vstup za účelem tranzitu včetně repatriovaných osob, cesta za účelem zdravotního ošetření nebo z humanitárních důvodů (včetně doprovázející osoby). Do země mohou vedle navracejících se moldavských občanů, dále vstupovat i osoby bez státní příslušnosti, osoby s povolením k pobytu na území Moldavska a rodinní příslušníci moldavských občanů.

Od 1. září by tato omezení již neměla platit pro země, které nejsou uvedeny v seznamu rizikových zemí, což se týká i ČR. V seznamu naopak jsou uvedeny sousední země Rumunsko a Ukrajina, na které by se tedy měla omezení vztahovat. Při cestě po zemi bude zřejmě rozhodující výchozí země, ze které cestovatel přijíždí (pravidla se zatím upřesňují). V případě nejasností doporučujeme obrátit se na velvyslanectví Moldavska v Praze nebo linku moldavské pohraniční policie Moldavska +37322259717. Seznam rizikových zemí je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví a moldavské vlády (viz oddíl Odkazy na místní instituce).

DOPRAVA:

Fungují některé mezinárodní autobusové, letecké i vlakové spoje. Některé hraniční přechody jsou uzavřené pro cizince. Aktuální informace viz stránka moldavské pohraniční policie: http://www.border.gov.md

OPATŘENÍ:

Znovu byly otevřeny všechny druhy obchodů, začaly fungovat hotely a restaurace. Ve veřejných uzavřených prostorech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup, skupiny pouze do 3 osob). Osoby starší než 63 let by neměly opouštět obydlí bez vážného důvodu. Omezen je provoz nočních klubů, lázeňských zařízení, pořádání rodinných a společenských akcí atd.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Pohotovostní linky velvyslanectví ČR v Kišiněvě:

+37379707999

+37360080806

Informační linka pohraniční policie Moldavska:

+37322259717

Úřad vlády Moldavska: https://gov.md

Ministerstvo zdravotnictví: https://msmps.gov.md

Úřad pro migraci a azyl: https://bma.gov.md

Pohraniční policie: http://www.border.gov.md

V případě zdravotních problémů v Moldavsku je možné se obrátit na místní číslo pohotovostní služby 112 (s operátorem je možné komunikovat rumunsky, rusky, anglicky).

Aktuální pravidla pro vycestování a návrat do ČR naleznete na stránkách ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz a MZV ČR https://www.mzv.cz