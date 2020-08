Chorvatsko zůstává minimálně do 7. září pro české turisty „zelené“

27.08.2020 / 17:06 | Aktualizováno: 27.08.2020 / 17:23

Pracovní skupina složená se zástupců ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví rozhodla 27. srpna 2020, že minimálně do 7. září 2020 nebudou muset čeští turisté při návratu z Chorvatska předkládat negativní test na nemoc COVID-19. MZV na jednání zastupoval náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek. V zemi se podle údajů cestovních kanceláří aktuálně nachází až 80 tisíc Čechů.

„Domluvili jsme se s epidemiology, že se podmínky cestování do Chorvatska ze strany ČR měnit nebudou. Je důležité, že cestovatelé mohou mít alespoň tuhle minimální jistotu - že neohrozí nástup svých dětí do škol možnou karanténou a že se nemusí obávat, co se do té doby ještě s cestami k chorvatskému moři stane. Rád bych, abychom to udrželi až do poloviny měsíce, nejen do 7. září, ale uvidíme, jak se bude šíření nákazy vyvíjet. Každopádně apeluji na všechny, aby byli při cestách zodpovědní, vyhýbali se davům a skutečně dbali na hygienu,“ kvituje rozhodnutí ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí je v Chorvatsku nyní 74 případů nemoci na 100 tisíc obyvatel. Španělsko, které hygienici ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem vyřadili od tohoto týdne je takových případů 191. I v případě Španělska předcházela vyřazení země řada upozornění.

„Zvolili jsme podobný přístup jako v případě Španělska, které je rovněž vytíženou turistickou destinací z pohledu českých cestovatelů. To znamená i přes relativně vysoká čísla nákazy „neuzavírat“ zemi ihned, ale delší dobu upozorňovat na nepříznivý trend a konkrétní rizikové lokality. V případě Chorvatska jsme vzali v úvahu také fakt, že velká část nakažených českých občanů pochází z jednoho místa, a to z párty na Pagu,“ vysvětlil rozhodnutí Smolek.

S ohledem na vysoký nárůst případů v Chorvatsku MZV důrazně doporučuje maximální obezřetnost zejména ve Splitsko-dalmatské oblasti a v Záhřebu, a to i při průjezdu městem. Doporučení vychází rovněž z aktuálně oznámeného opatření Chorvatska, ve kterém se vedle obecné povinnosti nošení roušek ve veřejné dopravě a vnitřních prostorech zavádí právě ve Splitsko-dalmatské oblasti povinnost roušek i pro hosty restaurací mimo konzumaci jídla. O dalším postupu ve vztahu k Chorvatsku se bude rozhodovat v následujících týdnech na základě aktuálních počtů nakažených.