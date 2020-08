Go Global, Go Virtual: první česko-chorvatské on-line byznys fórum již 9. října 2020

27.08.2020 / 14:45 | Aktualizováno: 27.08.2020 / 14:56

V dobách omezeného cestování a dalších restrikcí se „on-line“ podnikání stává novým standardem. Ne jinak tomu je i v Chorvatsku. Chorvatská hospodářská komora společně se svými členy a partnerskými organizacemi se rozhodla představit novou internetovou platformu Go Global, Go Virtual s cílem podpořit chorvatské firmy v prioritních zemích, mezi které zařadila i Česko. První B2B setkání mezi českými a chorvatskými firmami by mělo proběhnout již 9. října 2020. Platforma je podporovaná Evropskou komisí prostřednictvím sítě EEN (Enterprise Europe Network).

Opatření proti šíření COVID-19 velmi těžce zasáhla chorvatskou ekonomiku a Chorvatská hospodářská komora (HGK) se nyní snaží najít nová udržitelná řešení pro podnikání v zahraničí a hledá vhodné alternativy ke svým běžným činnostem, jako jsou semináře, konference či firemní prezentace.

Podle nedávného průzkumu HGK si chorvatské firmy vybraly Česko spolu s několika dalšími zeměmi (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Německo, Rakousko a Rusko) jako prioritní trh, na kterém by chtěly zintenzivnit svoji obchodní spolupráci prostřednictvím on-line platformy Go Global, Go Virtual, zejména v oblasti chemického průmyslu, zpracování pryže a plastů, zdravotnických prostředků (rovněž související s ochranou proti COVID-19), železniční dopravy, stavebních materiálů, obnovitelných zdrojů energie, elektrického a elektronického průmyslu, infrastruktury, recyklace a potravinářského průmyslu. Chorvatská hospodářská komora informovala o svém záměru i Hospodářskou komoru ČR i Svaz průmyslu a dopravy ČR a obě české instituce přislíbily podporu.

Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku proto vyzývá všechny české firmy se zájmem o chorvatský trh, aby se k projektu Go Global, Go Virtual připojily a vyzkoušely jeho zřejmé přednosti (eliminuje čas i peníze potřebné na cestování, partner je k dispozici prakticky kdykoli a kdekoli, lze sdílet prezentace, obrázky a videa a především se lze zúčastnit schůzky i z pohodlí domova). Provoz Go Global, Go Virtual je financován výhradně HGK a pro firmy je účast zcela zdarma.

První on-line mítink je naplánován na 9. října 2020, přičemž od 10. září bude platforma plně k dispozici pro registraci českých i chorvatských firem a také k vkládání jejich profilů (profily zůstanou aktivní do 14. října). Jednacím jazykem bude angličtina.

Všechny informace mohou zájemci najít na stránkách Chorvatské hospodářské komory nebo se mohou obrátit na kontaktní osoby pí Ana Karlić (akarlic@hgk.hr), pí Diana Kovač (dkovac@hgk.hr) a pí Anita Stipić (astipic@hgk.hr).

Petr Kašička, ekonomický diplomat, Zastupitelský úřad Záhřeb