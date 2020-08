Katar navzdory pandemii navyšuje investice do turistiky

Katarská ekonomika je dnes stále ještě dominantně založena na těžbě, zpracování a exportu ropy, a zejména zemního plynu v jeho zkapalněné formě (liquefied natural gas – LNG). Na rozdíl od řady jeho sousedů však v tomto malém emirátu plány na diverzifikaci ekonomiky nezůstávají pouze na papíře. Ambiciózní a štědře dotované vládní plány na transformaci země ve vědecko-technologický, finanční a turistický „hub“ regionu, se již začínají naplňovat, což je vidět např. v množství průmyslových zón a vědecko-výzkumných center, které v zemi za poslední roky vznikly. Jedním z prioritních sektorů je i turismus, a to zejména segment MICE (z anglického meetings, incentives, conferencess, exhibitions) – tedy služební a podnikové cesty – který patří z dlouhodobého hlediska k nejvýnosnějším formám cestovního ruchu. Dle katarské národní strategie pro rozvoj turismu má již v roce 2022 dosáhnout počet návštěvníků Kataru 5 milionů ročně. Turisté by v zemi měli nechat tržby ve výši cca 8 mld. USD, a přispět tak 3,9 % ke katarskému HDP. Do roku 2030 by tato čísla měla dále narůst na 7–9 mil. návštěvníků, 18 mld. USD tržeb a 5,1% příspěvek k HDP.

Při „brandování“ Kataru jako prémiové turistické destinace je nepostradatelným spojencem katarské vlády národní letecká společnost Qatar Airways, která spolu se společnostmi Emirates a Etihad patří mezi 3 přední letecké společnosti regionu. Před ochromením pandemií korona viru nabízela spoje do 160 destinací světa a v současnosti i přes masivní omezení leteckého provozu jako jedna z mála stále provozuje pravidelné linky do desítek destinací. Vše nasvědčuje tomu, že společnost z krize vyjde posílena a využije oslabení konkurence k dalšímu posílení své dominantní pozice na trhu. Výkonný ředitel společnosti Qatar Airways, Akbar Al-Baker, který je zároveň šéfem katarské agentury pro rozvoj turismu (Qatar National Tourism Council), koncem července v rozhovoru pro Global Tourism Forum oznámil další rozsáhlé plánované investice do infrastruktury a turismu. Investiční příležitosti přitom budou spojeny s rozsáhlými státními pobídkami a mohly by do země přilákat i zahraniční investory.