Katar navzdory pandemii navyšuje investice do turistického sektoru

23.08.2020 / 13:58 | Aktualizováno: 23.08.2020 / 14:09

Katar je známý zejména jako světový exportér LNG, jméno si však chce udělat i v oblasti turistického ruchu, který by se v rámci diverzifikace ekonomiky země měl stát jedním z pilířů budoucího hospodářského růstu. Pozici prémiové turistické destinace v regionu si emirát buduje za podpory národní letecké společnosti Qatar Airways, megaprojekty typu mistrovství světa ve fotbale FIFA 2022, a velkorysými investicemi do infrastruktury země. Ambicím emirátu však zasadila nečekanou ránu pandemie COVID-19, která může plánovanou expanzi zpomalit.

Katarská ekonomika je dnes stále ještě dominantně založena na těžbě, zpracování a exportu ropy, a zejména zemního plynu v jeho zkapalněné formě (liquefied natural gas – LNG). Na rozdíl od řady jeho sousedů však v tomto malém emirátu plány na diverzifikaci ekonomiky nezůstávají pouze na papíře. Ambiciózní a štědře dotované vládní plány na transformaci země ve vědecko-technologický, finanční a turistický „hub“ regionu, se již začínají naplňovat, což je vidět např. v množství průmyslových zón a vědecko-výzkumných center, které v zemi za poslední roky vznikly. Jedním z prioritních sektorů je i turismus, a to zejména segment MICE (z anglického meetings, incentives, conferencess, exhibitions) – tedy služební a podnikové cesty – který patří z dlouhodobého hlediska k nejvýnosnějším formám cestovního ruchu. Dle katarské národní strategie pro rozvoj turismu má již v roce 2022 dosáhnout počet návštěvníků Kataru 5 milionů ročně. Turisté by v zemi měli nechat tržby ve výši cca 8 mld. USD, a přispět tak 3,9 % ke katarskému HDP. Do roku 2030 by tato čísla měla dále narůst na 7 – 9 mil. návštěvníků, 18 mld. USD tržeb a 5,1% příspěvek k HDP.

Při „brandování“ Kataru jako prémiové turistické destinace je nepostradatelným spojencem katarské vlády národní letecká společnost Qatar Airways, která spolu se společnostmi Emirates a Etihad patří mezi 3 přední letecké společnosti regionu. Před ochromením pandemií korona viru nabízela spoje do 160 destinací světa a v současnosti i přes masivní omezení leteckého provozu jako jedna z mála stále provozuje pravidelné linky do desítek destinací. Vše nasvědčuje tomu, že společnost z krize vyjde posílena a využije oslabení konkurence k dalšímu posílení své dominantní pozice na trhu. Výkonný ředitel společnosti Qatar Airways, Akbar Al-Baker, který je zároveň šéfem katarské agentury pro rozvoj turismu (Qatar National Tourism Council), koncem července v rozhovoru pro Global Tourism Forum oznámil další rozsáhlé plánované investice do infrastruktury a turismu. Investiční příležitosti přitom budou spojeny s rozsáhlými státními pobídkami a mohly by do země přilákat i zahraniční investory.

Hlavní roli v katarských plánech turistické expanze bezesporu hraje mistrovství světa ve fotbale – FIFA 2022. Až se na sklonku roku 2022 na televizní obrazovky a displeje chytrých mobilních zařízení upřou zraky miliard diváků po celém světě, bude o malém emirátu v Perském zálivu vědět každý. Bravurní zvládnutí náročného organizačního a logistického úkolu bude pro Katar tou nejlepší marketingovou kampaní, jak do země přilákat turisty. Příprava hladkého průběhu mistrovství se tak pro Katar stala absolutní prioritou. S maximálním nasazením staví nové dálnice, rozšiřuje přístavy, kde budou kotvit obrovské lodě přivážející návštěvníky turnaje, buduje nové hotely, a rozšiřuje kapacity mezinárodního letiště Hamad International Airport (HIA), které se připravuje na prudký nárůst počtu cestujících do země. Koncem roku 2019 zahájilo provoz nové, supermoderní katarské metro, které obsluhu 3 nadzemních linek o celkovém počtu 37 zastávek zajišťuje zcela automaticky, bez řidičů. V roce 2022 bude muset bezvadně zvládnout přepravu zhruba 1,5 milionu fotbalových fanoušků, kteří jej budou využívat k pohybu mezi 8 stadióny, na kterých se budou jednotlivá utkání mistrovství konat.

Katarské strategie a plány však nemohly počítat s letošní pandemií korona viru, která zemi tvrdě zasáhla. Dramatický vývoj situace a narůstající počty nakažených dokázal Katar dostat pod kontrolu zavedením přísných zdravotních opatření proti šíření pandemie, včetně úplného uzavření hranic země. Zaplatil za to však vysokou cenu: ochromení katarské ekonomiky a kolaps turismu. Po 17% růstu turistického sektoru v roce 2019 se tak v roce 2020 očekává hluboký propad počtu návštěvníků země a z toho plynoucích příjmů. Aktuální situace v Kataru doléhá i na české cestovní kanceláře, které v posledních letech začaly Katar nabízet jako prémiovou destinaci. „Katar jsme našim klientům jako turistickou destinaci poprvé nabídli v roce 2018. Stal se z něj okamžitě velký hit a brzy tam s námi létali tisíce českých návštěvníků“, říká tiskový mluvčí společnosti Fisher, Jan Bezděk. „Země si české turisty získala svým příjemným počasím a plážemi, luxusními hotely, které maximálně hýčkají své hosty, a zajímavou symbiózou tradiční arabské kultury a supermoderního velkoměsta, kterým Dauhá s jeho úchvatnými mrakodrapy bezesporu je. V neposlední řadě je obrovskou výhodou i přímý a poměrně krátký let z Prahy do Dauhá, a jednoduchý bezvízový vstup do země pro občany států EU. Doufáme, že budeme moci od podzimu zájezdy do Kataru opět obnovit, záleží to však hlavně na dalším vývoji současné situace“, uzavírá Jan Bezděk. Zda se podaří podzimní turistickou sezónu v Kataru zachránit, ukáží nadcházející měsíce, návrat k před-pandemickému růstu turismu však může trvat roky. Jedinou útěchou v současné frustrující situaci tak pro Katar může být to, že před dopady pandemie nejsou imunní ani jeho konkurenti v regionu.

Jakub Jaroš, obchodně-ekonomický diplomat, Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu