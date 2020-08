Návštěvníci Zlín Film Festivalu se musí registrovat na projekce i na část doprovodného programu

Zlín - Jubilejní 60. Zlín Film Festival odstartuje ve Zlíně již za dva týdny. Přinese na 300 filmů z 50 zemí světa, 158 premiér, 37 filmových workshopů i doprovodný program. Do jeho výsledné podoby se však letos promítnou zpřísněná hygienická opatření. Všichni návštěvníci se do kina i na akce doprovodného programu musí registrovat. Festival se letos koná v náhradním termínu 4. až 10. září.

Zlín Film Festival dosud nikdy v historii nepřerušil svoji kontinuitu, proto se jej organizátoři rozhodli zrealizovat i přesto, že to v současné situaci je velmi komplikované. „Náš projekt je už od prvopočátku zaměřený na práci s dětským publikem, a proto považujeme za důležité zejména po tom, kdy děti strávily tolik času doma a nabídka filmů v kině je omezená, přinést jim kvalitní filmové zážitky, které navíc mohou sdílet se svými spolužáky, rodiči nebo kamarády,“ uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura a podtrhl i další význam konání festivalu: „V neposlední řadě je náš festival první „pokovidovou“ akcí, na níž mohou tvůrci filmů pro děti a mládež vůbec představit svoje snímky. Nabídku kvalitní audiovize považujeme v dnešní době pro společnost za významnou.“

Organizátoři upravili festival do stávající podoby tak, aby odpovídal platným hygienickým opatřením Vlády ČR a Krajské hygienické stanice. „Situaci průběžně monitorujeme a přizpůsobujeme se aktuálním změnám a nařízením. Zpracovali jsme podrobný hygienicko-epidemiologický plán, který jsme předložili zástupcům Krajské hygienické stanice, s nimiž jsme v úzkém kontaktu,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová a doplnila: „Zrušili jsme z našeho pohledu rizikové akce a soustřeďujeme se na ty, které rizikové nejsou a zaměřují se hlavně na filmový program, kde umíme zajistit dodržování platných hygienických pravidel. Máme speciálně vytvořený tým pro desinfekci vnitřních i venkovních prostor, jednotlivé festivalové lokace budou opatřeny stojany s desinfekčními přípravky. Jsme vybaveni rouškami, zařízeními pro desinfekci vnitřních prostor a dalšími ochrannými prostředky.“

Změnou při dopoledních projekcích pro školy jsou opatření, kdy konkrétní představení budou určena výhradně žákům jedné školy, s vyloučením veřejnosti i filmových delegací. Filmový festival zůstává i nadále mezinárodní a nabídne divákům atraktivní snímky z celé řady zemí včetně těch méně tradičních jako je Jižní Korea, Mexiko, Austrálie, Španělska, Brazílie, Norska. Letos se ovšem uskuteční bez každoroční účasti zahraničních filmových delegací, které jednotlivé snímky do Zlína vždy doprovázely. „S ohledem na situaci jsme upravili také složení mezinárodních porot. Většina zahraničních zástupců jsou filmoví odborníci, kteří dlouhodobě žijí v České republice,“ uvedla umělecká ředitelka Markéta Pášmová.

Zásadní změnou v rámci konání festivalu je nutnost registrace, což je podmínkou pro nákup vstupenek do kina i návštěvy vybraných akcí doprovodného programu. „Všichni návštěvníci včetně dětí se musí zaregistrovat, a to od 24. srpna online na webu festivalu nebo prostřednictvím aplikace „Zlinfest“, případně od 1. září i osobně na speciálním registračním pointu u zastávky MHD „Náměstí Míru. Prosíme tímto, aby lidé nečekali až na začátek festivalu a registrovali se co nejdříve,“ zdůraznila Jarmila Záhorová a ubezpečila, že všechny možnosti registrace budou velmi snadné. Díky ní mohou potom lidé navštěvovat filmové projekce, letní kino, besedy, workshopy, koncerty, i virtuální realitu a další akce doprovodného programu v ohrazených zónách, do nichž bez registrace nebude přístup možný. „Připravena je i řada novinek v souvislosti s 60. výročím festivalu, a to virtuální galerie, rozšířená realita nebo stroj času.“

Z doprovodného programu jsou letos kvůli bezpečnosti vypuštěny velké koncerty v koncertní zóně, vystoupení Základních uměleckých škol a dalších zájmových skupin, pravidelné „Červené koberce“. Nebude fungovat ani tzv. „party stan“ pod letním kinem, který také organizátoři vyhodnotili jako příliš rizikovou lokaci. „O setkání s oblíbenými osobnostmi ale návštěvnici úplně nepřijdou. Připravujeme nové atraktivní formáty, které představíme až na samotném festivalu,“ naznačila Jarmila Záhorová.

Filmový i doprovodný program bude zveřejněný v pátek 21. srpna, předprodej vstupenek na filmová představení bude zahájen 28. srpna. Podrobné informace o programu a aktuálních opatřeních na www. zlinfest.cz nebo ve festivalové aplikaci Zlinfest.cz

Z důvodu aktuálního vývoje situace bude mít upravenou celkovou kapacitu i letošní ročník Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2020. Dochází také k přesunu startu Festivalového VIVA rodinného běhu a změně některých pravidel v organizaci závodu. Akce, kterou pořádá společnost FILMFEST, s. r. o. společně s Běhy Zlín, z.s., se uskuteční v již dříve avizovaném náhradním termínu 12. září 2020.

Zdroj: TZ ZFF