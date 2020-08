Případný pokles cen by přilákal až pětinu Čechů ke koupi vlastního bydlení, zrušení daně z nabytí nemovitosti může být impulsem

Přestože se po vyhlášení nouzového stavu mluvilo o zamrznutí trhu s nemovitostmi, nemělo by jít o dlouhodobý trend. Jen 6 % Čechů chce totiž kvůli krizi plánovaný nákup nemovitosti odložit. Dalším významným prvkem v rozhodování může být návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, který už schválila Poslanecká sněmovna.

Pokud nastane důsledkem pandemie koronaviru výrazný pokles cen nemovitostí, může se realitní trh opět dynamicky rozhýbat. Až pětina Čechů (21 %) by totiž v takovém případě uvažovala o koupi nemovitosti, i když to původně neplánovala. Ukazuje to aktuální průzkum, který si Raiffeisen stavební spořitelna nechala zpracovat u výzkumné agentury NMS Market Research.

Pomocnou ruku především mladým rodinám navíc podalo Ministerstvo financí, jehož návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí prošel Sněmovnou, a to se zpětným účinkem. Tuto daň tak nebude platit nikdo, komu byl proveden vklad na katastr nejpozději v prosinci 2019.

„Češi jednoznačně preferují vlastní bydlení před dlouhodobým nájmem. Proto si polovina mladých ve věku 18 – 36 let spoří, většinou už od maturity. V posledních letech se ale ceny nemovitostí vyšplhaly do takové výše, že jim často tyto úspory na hypotéku nestačily. Nyní tedy můžeme očekávat, že pokud dojde k většímu poklesu cen nemovitostí, zejména mladí lidé a rodiny po těchto úsporách sáhnou a situaci využijí k nákupu vysněného vlastního domu nebo bytu,“ myslí si Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Před vypuknutím pandemie plánovalo koupi nemovitosti 13 % lidí. Tito lidé se v průběhu pandemie rozdělili na dvě rovnoměrné skupiny. První z nich (7 %) nebude koupi odkládat, takto budou postupovat zejména bohatší domácnosti. V průměru 6 % pak s koupí raději počká.

„Pro ty, kdo nyní koupi nemovitosti zvažují, jsme připravili výhodnou nabídku. Na pořízení vlastního bydlení poskytujeme úvěr HYPOsplátka s úrokovou sazbou už od 1,64 % ročně. Zrušení daně z nabytí nemovitosti navíc uleví od dalšího výdaje, který se mnohdy pohyboval v řádech statisíců korun. Při zařizování bydlení se pak jistě tato nemalá částka hodí například na vybavení domácnosti,“ uzavírá Lenka Molnárová.