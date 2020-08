Při cestě ze Španělska bude nutný po 24. srpnu test na COVID-19, nebo nástup do karantény.

S účinností od 24. srpna 2020 je ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy novým koronavirem vyřazeno Španělsko. Při cestě ze Španělska tak po 24. srpnu bude nutné nechat se otestovat na COVID-19, nebo nastoupit do karantény. Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z Kanárských ostrovů, či osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin, a děti mladší pěti let. Již od 3.8.2020 platí povinnost testů PCR pro španělské zaměstnance v ČR.

Aktuálně platné opatření:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve Španělsku platí od 3.8.2020 povinnost zaměstnavatelů na území ČR vyžadovat od zaměstnanců - občanů Španělska - negativní výsledek PCR testu na COVID-19, pokud během posledních 14 dnů pobývali na území Španělska déle než 12 hodin.

Nová povinnost od 24. srpna 2020 při příjezdu do ČR ze Španělska (platí jak pro občany ČR, tak pro cizince)

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19.

Od pondělí 24. 8. 2020 dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Požadovaný PCR test je nutné podstoupit výhradně na území ČR, nikoliv v zahraničí!

Z výše uvedeného vyplývá:

I nadále platí doporučení, která Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro pobyt v přímořských oblastech.

Všichni občané by měli: