Dnes se vyhlíží Minutes Fedu z červencového jednání

Dnes večer bude trh sledovat zápis z jednání americké centrální banky z konce července. Ze zápisu by mohly vyplynout dlouhodobější cíle centrální banky a budoucí strategické kroky během pandemického období. Zajímavý bude především postoj Federálního rezervního systému (FED) k inflaci. Předseda FED Jerome Powell již indikoval, že po období relativně nízké inflace, je FED připraven v následujícím období tolerovat inflaci nad stanovený 2% rámec. Potvrzení této informace by znamenalo, že zvýšení úrokových sazeb v dohledné době zůstane nepravděpodobné. Očekávání tohoto tzv. „dovish“ postoje jsou již pravděpodobně zahrnuta v kurzu dolaru, který dnes pokračuje v oslabování. Na dolar kromě dalších faktorů negativně dopadá i nejistota ohledně amerických prezidentských voleb či napětí v koncipování fiskálních podpůrných balíčků. Ze strategického hlediska by FED v dnešním zápisu mohl komunikovat, jaká míra nezaměstnanosti a inflace by poskytovala dostatečný důvod pro zvýšení úrokových sazeb.















Autor: David Vagenknecht, analytikEditor: Helena Horská, hlavní ekonomkaTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.