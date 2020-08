ČBA: Komentář k vývoji hypotečního trhu 7/2020 - podivuhodné a překvapivé

Podle Hypoindexu klesly průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v červenci letošního roku na 2,15 % p.a. To je oproti minulému měsíci pokles o 0,06 % p.a. Stále tedy ještě nejsme na historickém minimu, které se odehrálo na konci r. 2016, kdy nejnižší sazba byla 1,77 %. Bude tento trend pokračovat?

Dobrá zpráva pro spotřebitele je, že konkurence mezi bankami tlačí sazby dolů. Některé banky už nabízejí sazby pod 2 %. Velcí hráči ovšem drží svou pozici a sazby pod 2 % se v jejich nabídkách neobjevují. Vzhledem k tomu, že bankám se daří prodávat rekordní objemy hypotečních úvěrů (viz níže), domnívám se, že nebudou v tuto chvíli nuceny jít se svými sazbami výrazněji dál dolů.

Objem prodaných hypotečních úvěrů byl totiž v červenci opět velmi vysoký a dosáhl 21,6 mld. Kč. Letní měsíce přitom bývají slabšími z důvodů dovolených. Např. loňský červenec byl na úrovni 15,4 mld. Kč, tj. skoro o 30 % nižší než ten letošní. O to zajímavější tento výsledek je. Předpokládám, že většina lidí zůstala toto léto v ČR a místo pobytu u moře řešila řada lidí svou bytovou situaci. Bezpochyby tomu napomohly velmi nízké úrokové sazby. Trh také odbrzdily zprávy o zrušení daně z převodu nemovitosti. V neposlední řadě k vysokému objemu prodaných hypoték přispěly i informace v médiích, že cena nemovitostí spíše stagnuje.

Jaký byl skutečný objem nově poskytnutých úvěrů se dozvíme koncem srpna ze statistik ČNB. Ta totiž rozlišuje mezi nově poskytnutými úvěry a úvěry refinancovanými, tj. těmi, kdy klient přechází do jiné banky. To nejsou úvěry nové. Lze předpokládat, že objem refinancovaných úvěrů bude vysoký. Už řadu měsíců za sebou roste. V červnu podle ČNB jejich objem dosáhl 3,5 mld. Kč. To je skoro dvojnásobek oproti minulým letům.

I po odečtení refinancovaných úvěrů jsou nově poskytnuté úvěry vysoké a letošní rok vypadá na to, že se přiblíží, popř. překoná, rekordní roky 2016-2018. To bych nazval s ohledem na koronavirovou patálii podivuhodným. Vysvětlení jsem již nabídl výše, přesto považuji tento vývoj za překvapivý.





Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA