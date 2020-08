Sachs: V Číně oživení „V“, v USA ani náhodou

Jsme v nejhorší ekonomické krizi za celá desetiletí, uvedl pro CNBC známý ekonom Jeffrey Sachs s tím, že Spojené státy nemají žádnou jasně nastavenou politiku, která by byla schopná ukončit epidemii v této zemi. To se povedlo Číně, a ta proto nyní prochází oživením ve tvaru V, což „rozhodně není případ Spojených států“.



Ohledně akciového trhu Sachs uvedl, že Fed do ekonomiky napumpoval velké množství peněz a zopakoval tak to, co dělal po roce 2008. Menší firmy, restaurace, malé obchody a podobné podniky si přitom nevedou dobře, ale akciový trh je o jiných firmách. Ty si vedou dobře, z velké části proto, že jsou spojeny s internetem.



Americká ekonomika určitě dlouhodobě ztratí miliony pracovních míst, protože se jen tak nevrátí k normálu, na který jsme byli zvyklí před pandemií. Jde především o přesun některých pracovních míst domů, ale pracovní místa zanikají i kvůli růstu významu umělé inteligence či automatizace. A není důvod čekat, že se tento trend obrátí, míní Sachs.



Globalizace ale podle ekonoma přetrvá, protože nebude přesunem pracovních míst domů dotčena. Naopak, „ten nejlepší talent bude možné nalézt kdekoliv“. Sachs také předpokládá, že změny, které probíhají v ekonomice, povedou ke změnám vládní politiky. Jako příklad uvedl rozvoj elektromobility s tím, že například asijské země mohou chtít větší podíl na tomto rostoucím trhu, a tudíž se mohou snažit uplatňovat politiku, která bude izolovat jejich domácí trh a chránit domácí firmy. Sachs ovšem před takovou strategií varuje.



Ohledně sporů mezi USA a Čínou ekonom uvedl, že často slyšíme „hloupé názory“, které například hovoří o totalitním režimu v Číně. Ta ale „nehodlá zabrat celý svět, chce mít jen důstojný život a Číňané chtějí své místo na slunci“. Američané ale neustále poukazují na to, jak jim Čína údajně uškodila, což je chyba a nebezpečný přístup, míní ekonom. Pokud se HDP měří paritou kupní síly, je Čína již největší ekonomikou na světě, což ale „není překvapivé s ohledem na velikost její populace“.



Sachs má za to, že dobrým ekonomickým a společenským modelem je Švédsko a další severské země. Vyzdvihuje zejména jejich systém sociální podpory, který umožňuje například to, že lidé mohou chodit do školy bez toho, aby se nesmírně zadlužili. V USA pak podle ekonoma v posledních měsících ještě více vzrostla již tak vysoká příjmová nerovnost a přispívá k tomu i politika Fedu. „Je tak nutné se ptát, jak zajistit, aby v této zemi měl sociální a zdravotní pojištění každý?“ Spojené státy jsou totiž na jednu stranu neuvěřitelně bohatou zemí, ale na stranu druhou tu žije mnoho lidí v zoufalých podmínkách.



Jak by Sachs celkově hodnotil situaci, ve které se nacházíme? Podle něj žijeme v mimořádně výjimečné době, mění se technologie, geopolitická situace, nacházíme se v digitálním světě, zatímco se prudce mění svět fyzický. Pokud k tomu všemu přistoupíme odpovědně, budeme jednou hrdí na to, jak jsme si vedli, uzavřel ekonom.

Zdroj: CNBC