Novelu bodového systému schválila vláda, je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním

| Média a tiskové zprávy 17. 8. 2020 Média a tiskové zprávy

Po čtyřech letech diskusí s veřejností i odborníky dnes vláda schválila největší aktualizace bodového systému od jeho vzniku v roce 2006. Návrh je přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Novelu zákona o silničním provozu teď projednají poslanci.

Změny bodového systému mají platit od roku 2022

„Návrh postihuje přísněji záměrné porušování předpisů jako jízda pod vlivem alkoholu vysoké překročení rychlosti, ale také nevěnování se řízení kvůli telefonování nebo psaní zpráv na mobilu. Bodový systém zároveň zmírňuje postihy za špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, kdy se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.U menších prohřešků může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. V rámci připomínek se též do návrhu přidala povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky v případě nouzového stání i v obci, nově je v silničním zákoně také výslovně zakázáno parkovat na chodníku.„Smyslem změn je přizpůsobení se evropského trendu, kdy je především postihován řidič, který porušuje předpisy vědomě a ohrožuje většinu ohleduplných účastníků silničního provozu. Novela také po 14 letech zjednodušuje rozdělení bodovaných přestupků či navrhuje zavést pevné blokové pokuty u vybraných přestupků,“ dodává ministr Havlíček. Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na 12 bodech, návrh ovšem počítá se snížením na 6 bodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let.Při dopravních nehodách umírá v České republice ročně přes 500 lidí a více než 2000 je těžce zraněno. S 58 usmrcenými na jeden milion obyvatel patřila ČR v loňském roce 17. příčka v evropské sedmadvacítce. V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 502 lidí, v roce 2018 to bylo 565 osob a v loňském roce 547. V posledních dvou letech jen ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly 80 miliard korun Zákon o silničním provozu nebyl u většiny přestupků, pokud jde o výši pokuty a výměru zákazu činnosti, zásadně novelizován od roku 2007. Ministerstvo dopravy na změně bodového systému pracuje již od roku 2015. K připomínkování ministerstvo také vyzvalo veřejnost, která k návrhu zaslala stovky připomínek, řadu z nich se podařilo do výsledné novely promítnout. Stejně tak proběhl opakovaně odborný workshop vysvětlující chystané návrhy, dvě stovky připomínek pak bylo vypořádáno v rámci připomínkového řízení.Nyní čeká novelu zákona o silničním provozu projednání v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu. Novela počítá se svou účinností k 1. lednu 2022 Další informace o změnách bodového systému, popis hlavních změn, tabulka přestupků i úplné znění novely zákona je na https://www.mdcr.cz/bodovysystem; podrobná tabulka s přehledem navrhovaných změn je zde.