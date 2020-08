Vlastníci investují do e-shopů, lidé tam ale často nenajdou, co hledají

Majitelé e-shopů investují v posledních letech množství peněz, aby na svůj web přitáhli co nejvíce návštěvníků. Pouze zhruba tři procenta z těchto návštěvníků si ale něco na daném e-shopu zároveň i koupí. Důvod je jednoduchý: návštěvník na stránce nenajde produkt, který hledá. Vyplývá to z průzkumu společnosti Luigi’s Box mezi 500 e-commerce stránkami z 19 evropských zemí. Firma se specializuje na takzvané chytré vyhledávání, a tedy propojení potřeb zákazníků s nabídkou e-shopů.

Používání různých vyhledávačů se liší podle segmentu. Například u módy se pohybuje jen kolem 8 procent, u knih jde naopak o 45 procent. „Tyto rozdíly vyplývají z naprosto odlišných cílů, které návštěvníci v daných segmentech mají. U knih lidé přesně vědí, co hledají, a chtějí jen najít nabídku s nejvýhodnější cenou a knihu pak koupit. U módy je to ale jiné. Návštěvník webu s módou si chce produkty prohlédnout, důkladně se s nimi vizuálně seznámit a vybrat si ten pro sebe nejlepší,“ vysvětluje CEO společnosti Luigi’s Box Gejza Nagy. Nejdůležitější informací o produktu je pak podle odborníků obrázek, což je pro módní průmysl typické.

Podle Nagy návštěvníci webů, kteří obecně používají vyhledávače, nakupují čtyřikrát až pětkrát častěji prohlížené zboží. Vědí totiž, co chtějí, a tvoří tak i značnou část celkových tržeb e-shopu. Typickým příkladem jsou lékárny, elektroobchody, knihkupectví a podobně. „Vysoká čísla i přes události spojené s pandemií COVID-19 mají i drogerie, výživové doplňky, zahrádkářství a hobby segment. Naopak segment cestovního ruchu dostal poměrně významnou ránu,“ uvedl Gejza Nagy.

Moderní weby v současnosti využívají koncept „našeptávače“, který, pokud je správně nastavený, využije jej 50 % návštěvníků. Jeho úlohou je extrémně rychle předpovídat a doplnit to, co návštěvník webu pravděpodobně hledá. „Reakční čas se měří v řádu stovek milisekund a systém by měl reagovat na každé písmeno, které návštěvník navolí na klávesnici. Cílem je napovědět několik top produktů včetně kategorií, frází a značek,“ říká Gejza Nagy. Podle průzkumu Luigi’s Box si bohužel návštěvníci z 90 % prohlédnou pouze první stránku výsledků vyhledávání a další nechají bez povšimnutí. „Právě pořadí produktů na stránce s výsledky vyhledávání tudíž dokáže výrazně ovlivnit konverze e-shopu. E-shopy rovněž výsledky vyhledávání často využívají ve svých kampaních,“ doplňuje Gejza Nagy.

V míře, kterou odborníci očekávali, zatím není na trhu využívané naopak filtrování zobrazených výsledků. Jedním z důvodů je zřejmě nekonzistence dat o produktech e-shopu. Řada internetových obchodů má v této oblasti výrazné nedostatky.