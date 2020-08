Jaké výdaje započítávají banky do bonity žadatelů o úvěr?

Banky si prověřují finanční situaci žadatelů o úvěr skutečně pečlivě, nařizuje jim to zákon o bankách. Kromě zkoumání bankovních a nebankovních registrů, samotná žádost o úvěr obsahuje otázky na celou řadu typů výdajů, které je žadatel povinen platit. Některé žadatele tak čeká nepříjemné překvapení, kdy je jim žádost o hypoteční úvěr zamítnuta i přes vysoké příjmy.

Životní minimum

Do výdajů žadatelů o úvěr je započítáno životní minimum, což je hranice minimálních příjmů občana, pod níž nastává stav hmotné nouze. Nelze poskytnout hypoteční úvěr za předpokladu, že by žadateli o něj zůstalo po odečtení splátky méně než životní minimum. Aktuální výši životního minima, včetně kalkulačky výpočtu životního minima rodiny, najdete na této stránce.

Pokud o úvěr žádá rodič nezaopatřeného dítěte s vyživovací povinností, je do výdajů tohoto žadatele započítáno i výživné, přičemž zpravidla se jedná o částku vyměřenou soudem.

Úvěrové rámce

Kromě samotných spotřebitelských úvěrů, jiných hypoték či úvěrů ze stavebního spoření, banky do výdajů žadatele o hypotéku započítávají zpravidla i úvěrové rámce, tj. kreditní karty a kontokorentní úvěry. V tomto případě, banky nahlíží na tyto úvěrové rámce tak, jakoby byly čerpány, tj. do výdajů žadatele o úvěr započítávají potenciální splátky kontokorentu či kreditní karty, a to bez ohledu na to, jestli je klient skutečně využívá či nikoli. V praxi se tedy stává, že lidé plánující podat žádost o úvěr ruší své kreditní karty a kontokorenty tak, aby měli vyšší šanci na získání úvěru.

Ručitelské závazky

Zpravidla platí, že hypoteční banky nezapočítávají ručitelské závazky do výdajů. Tj. pokud někomu ručíte u úvěru, nebude to mít pravděpodobně vliv na schválení vaší žádostí o hypotéku. Výjimku tvoří případy, kdy úvěr, u kterého jste ručitelem, není splácen řádně a včas. Tj. primární dlužník posílá splátky se zpožděním. V takovém případě mohou hypoteční banky započítat výši splátky úvěru, u kterého jste ručitelem, do výdajů.

Jak je to se spořením, pojištěním a dalšími finančními produkty?

Povinné platby na např. pojištění nemovitosti, životní pojištění, havarijní pojištění, případně platby na spořicí produkty banky nezahrnují do výdajů žadatelů o úvěr, byť některé z nich se na existenci těchto „povinných“ plateb ptají v žádosti o úvěr.