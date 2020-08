Investice do rozšířené a virtuální reality ANO či NE?

Rok 2019 lze bez diskuse považovat za významný pro vývoj a rozvoj segmentu rozšířené reality (Augmented Reality). Zájem a investice od předních technologických podniků naznačily, že rozšířená realita by mohla konečně naplnit očekávání a přejít na masový trh. Bohužel nedostatek koupěschopné poptávky ze strany zákazníků a přetrvávající problémy s hardwarem a softwarem znamenaly, že rok 2019 byl dalším promarněným rokem. Nicméně zde je dramatický nárůst oproti roku 2018, pandemie COVID-19 na jaře 2020 také výrazně přispěla virtualizaci business prostředí a poskytla tak nejen výrazné finanční prostředky pro další rozvoj, ale zvýšenou poptávku po tomto typu řešení ze strany velkých korporací. Prozatím tedy panenský trh zůstává i nadále velkou příležitostí pro strategické dlouhodobé investice. Do roku 2024 se očekává, že trh AR přesáhne 50 miliard dolarů.



Obchodní aplikace AR rostou z hlediska vizualizace dat, konferencí a podpory operátorů a očekává se, že tento trend se bude i nadále dynamizovat, a to nejen hrozící druhé vlně pandemie COVID-19. Mnoho společností aktuálně investuje velké prostředky do vývoje řešení s rozšířenou realitou (AR) a virtuální reality (VR) poté, co byly svědky jeho rostoucí popularity a velikosti široké palety možností. Přestože tyto dvě technologie mohou vypadat velmi podobně, jsou zcela jedinečné a podniky je používají jinak. Technologie AR a VR dávají podnikům konkurenční výhodu, a to nejen v oblast marketingových řešení.

Uvědomujíc si důležitost technologií AR a VR, mnoho společností začalo poskytovat tyto služby majitelům firem, kteří chtějí inovovat. Od snadného přijetí technologie až po úzkou spolupráci na vývoji prototypů, tito poskytovatelé služeb nabízejí zákazníkům dokonalé řešení vyvinutím agilního modelu.

Portfolio níže představuje jak veřejně obchodované firmy, tak i společnosti, které jsou kryty Venture Capital a prozatím do nich přímým nákupem jejich akcií nelze vstoupit, ale je tu možnost participovat na jejich výkonu prostřednictvím podílu v investorské společnosti.



1) Apple



Pod vedením Tima Cooka Apple prokázal jasné nadšení pro rozšířenou realitu. Na světové konferenci pro vývojáře v roce 2017 společnost Apple představila svůj ARKit. Nejnovější modely iPhone (8, 8 Plus a X) fungují na výkonných, bionických čipech A11 s predispozicí pro AR. Společnost také provedla řadu významných akvizic a postupně budovala silné portfolio spolupracovníků pro rozvoj AR. Například v roce 2015 společnost Apple koupila Metaoi, startup, který se specializuje na software s rozšířenou realitou.

Apple podle většiny analytiků přeorientoval svůj core business právě na AR, resp. VR a již dlouho se hovoří o jeho výrazném průniku do oblasti autonomních vozidel a umělé inteligence.

2) Microsoft



Microsoft se označuje za „vůdce smíšené reality“. Smíšená realita označuje kombinovanou sílu rozšířené a virtuální reality, když je nasazena v reálném čase. Jejich vlajková loď HoloLens je obecně považována za AR zařízení. První iterace společnosti HoloLens byla uvedena do prodeje v roce 2015 s s cenou 2 719 GBP. Zatímco cena omezila její přijetí na spotřebitelském trhu, produkt nabídl skutečně vysoce kvalitní AR a prokázal úspěch společnosti Microsoft ve vývoji technologie. Microsoft také v roce 2015 vydal na své platformě Windows Mixed Reality katalog nástrojů pro smíšenou realitu. Uživatelé mají přístup ke smíšenému obsahu reality, včetně her, 360 ° videí, sociálních médií a událostí.

Microsoft 7. listopadu 2019 uvedl verzi HoloLens 2, HoloLens 2 je lehčí než jeho předchůdce a obsahuje vlastní jednotku holografického zpracování zabudovanou v koprocesoru AI. To umožňuje náhlavní soupravě vizualizovat data místně bez komunikace s cloudem, urychluje rozpoznávání objektů a zvyšuje využití v obchodních aplikacích.



3) Niantic



Společnost Niantic byla založena v roce 2010 s cílem „obohatit zkušenosti člověka v reálném světě“ o rozšířenou realitu. Real World Platform řídí sdílenou AR komunikaci, zabezpečení, mapování a funkčnost. Podle Niantic je to jediná platforma rozšířené reality na světě. V létě 2016 Niantic zahájil hru Pokémon Go, která přinesla AR do hlavního proudu a zůstává nejúspěšnější AR hrou, jaká kdy prozatím byla masově realizována.

Koncem roku 2017 Niantic oznámila, že uzavřela partnerství s Warner Bros Interactive Entertainment s cílem vydat další kultovní titul. Harry Potter. Niantic je nyní oceněn téměř 4 miliardami dolarů.

AR gaming je ekonomika sama o sobě a populární hazardní hry posouvají povědomí veřejnosti o technologiích a zvyšují povědomí běžné populace o nejnovějších technologických výdobytcích.

4) Zappar



Společnost Zappar byla založená v roce 2011, a klade si za cíl demokratizovat AR prostřednictvím bezplatné aplikace a jednoduchého modelu SaaS pro značky, které chtějí vytvářet řešení AR. Společnost spolupracovala s Unilevel, Warner Bros a AXA a s řadou významných značek, jako jsou Coca Cola a Sony. Platforma ZapWorks umožňuje obchodníkům, návrhářům a vývojářům vytvářet interaktivní zážitky, ke kterým přistupuje skenování zapcodů prostřednictvím mobilu. Zapcodes může proměnit produkty, obaly a pasivní tisk na multimediální kanály, které zvyšují zapojení zákazníků a zvyšují přidanou hodnotu produktů a služeb. Na Augmented World Expo 2017 byl ZapWorks jmenován nejlepším autorským a publikačním nástrojem.

5) Augmented Reality Lab



Na začátku roku 2019 zakladatel společnosti Blippar Ambarish Mitra zaregistroval novou společnost AR s názvem Augmented Reality Labs. Nová firma bude stavět na impozantních znalostech Blippar, která vytvořila první digitální reklamní platformu AR a usilovala o univerzální vizuální prohlížeč pro mobilní AR.



6) Lucyd



Lucyd byla založena v roce 2017 s konečným cílem vytvořit první vysoce funkční inteligentní brýle na světě pro masový trh. Lucyd brýle jsou postaveny na decentralizovaném blockchainu zvaném Lucyd Lab AR. To umožňuje otevřené inovace a pomáhá demokratizovat AR. Lucyd je zcela crowdfunded – jedním z výhod pro investory byla možnost vyměnit tokeny Lucyd za dřívější uvolnění chytrých brýlí pro jejich vlastní potřeby.

Začátkem roku 2018 se Lucyd spojila s předním developerem rozšířené reality Gravity Jack. Gravity Jack vytvoří AR aplikace pro další generace Lucyd brýlí, které půjdou přímo konkurovat produktům Apple a Microsoft.

7) Magic Leap



V roce 2018, Magic Leap konečně uvedl na trh svůj „reálný“ produkt, po letech spekulací a dohadů. Náhlavní souprava Magic Leap One nepřinesla výrazné vylepšení oproti dřívějším alternativním HMD, nicméně tento fakt rozhodně technologickou komunitu nikterak neodradil, nicméně patrně stojí za ztrátou kontraktu s Microsoft za 480 milionů dolarů pro armádu USA.

Přesto je Magic Leap v tomto prostoru stále považován za leadera. V polovině roku 2019 se rozběhlo rozšíření partnerství s AT&T s cílem vyvinout řešení pro podniky. První tři průmyslová odvětví, která budou z této spolupráce profitovat jsou výroba, maloobchod a zdravotnictví… Jinými slovy, Magic Leap se diverzifikuje. AT&T také poskytne 5G konektivitu potřebnou pro poskytování vysoce kvalitního obsahu AR. Nový seznam pracovních míst zveřejněný začátkem června 2019 naznačil, že Magic Leap se zaměřil na mobilní AR – ústřední trend ve vývoji rozšířené reality.



8) NEXT/NOW



NEXT / NOW je poskytovatel kreativních technologických služeb, který svým klientům z celého světa nabízí zážitky příští generace. Společnost využívá rozšířenou a virtuální realitu pro vývoj aplikací, interaktivitu pohybu, sledování obličeje, mapování projekcí a další takové pokročilé technologie k vytvoření nezapomenutelných spojení mezi uživateli a firmami.

Firma byla založena v Chicagu v roce 2011 Alanem Hughesem s cílem vytvářet inovativní řešení AR a VR pro světové značky. Zaměřil se na vytváření digitálního obsahu, díky němuž se uživatel může gradovat své zážitky. Jako průmyslový inovátor vedl Alan kreativní rozvoj svých předchozích agentur s více než 11 lety zkušeností. Společně se svou vizí a jedinečným přístupem, který přináší digitální zážitky do fyzického prostoru, brzy učinil NEXT / NOW jedním z nejvyhledávanějších poskytovatelů služeb v oboru.

V průběhu let vybudovala společnost NEXT / NOW záviděníhodné portfolio úspěšných projektů VR v různých průmyslových odvětvích. Tým, který je známý svou schopností vytvářet fyzické a digitální zážitky pro události značky, festivaly, veletrhy, maloobchodní výstavy atd., Si klade za cíl přinést faktor „wow“, který spojuje spotřebitele se značkami v působivém prostředí. S využitím nejmodernějších technologií je společnost schopna přepravit své uživatele do futuristického světa a přinášet digitální zážitky ve fyzických prostorech.

Klienti dávají přednost NEXT / NOW před ostatními hráči v oboru, protože mají snadno srozumitelnou vizi a flexibilitu pro práci s klienty dle požadavku. Exkluzivní řešení, která společnost poskytuje svým klientům, jim pomáhají vyniknout z davu a uživatelé oceňují vynikající využití technologie společnosti k vytvoření jedinečných zážitků. Jejich experimentální marketingový přístup pomohl mnoha podnikům při upoutání jejich publika prostřednictvím gest a pohybu, dotykových povrchů atd.

NEXT / NOW má tým cenami ověnčených odborníků, kteří rozumí tomu, co značky chtějí a přinášejí výsledky. Společnost nabízí svým potenciálním zákazníkům bezplatnou zkušební verzi, aby mohli na vlastní kůži zažít technologickou dokonalost. S některými předními průmyslovými jmény a známými značkami jako klienty poskytuje NEXT / NOW mnohem více, pokud jde o kvalitní finální produkt a časové osy.