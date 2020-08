Industriální park v rumunském caracalu láká investory

Českým investorům se rýsují zajímavé příležitosti v rumunském městě Caracal v župě Olt. Značný potenciál představuje především zemědělství, ale tuzemské společnosti také mají šanci zainvestovat do tamního zpracovatelského průmyslu v industriálním parku, kde již působí řada nadnárodních firem. Ilustrační mapka: Shutterstock Župa Olt se rozprostírá v jižní části Rumunska. Město Caracal těží ze své strategické polohy – leží blízko Dunaje u přístavu Corabia a je dobře dostupné také po pozemních komunikacích z regionálního letiště ve městě Craiova. Město Caracal je zajímavé i svou římskou historií a je významným regionálním centrem s vynikajícím pedagogickým zázemím v podobě výzkumného zemědělského institutu. Představitelé města Caracal prezentovali potenciál i logistickou připravenost parku o rozloze 5,26 hektarů pro lehký průmysl včetně například textilního, ale působí tam i výrobci železničních vagónů Astra Rail Industry, je tam prostor pro skladovací haly, zpracovatelské provozovny potravin apod. Ve městě působí i významná plynárenská skupina Ade, která má zájem o technickou spolupráci. Jako velmi perspektivní se jeví zemědělství: management zemědělského zpracovatelského podniku Hortifruct má zájem o dodávku významného množství mraženého hrachu. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek Velvyslanectví v Bukurešti. Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti & Tweet ?? ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet

