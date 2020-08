Nová daňová reforma? Progresivní daň již fakticky existuje

Ministryně financí Alena Schillerová chce po 13 letech zavést progresivní zdanění, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Ale progresivní daň už existuje, jen by se v tomto případě dotkla více lidí.

„Ačkoliv dnes máme pro fyzické osoby lineární sazbu daně ve výši 15 procent, daňový systém je i přes to progresivní. Nízkopříjmové skupiny neplatí daně prakticky vůbec, a to kvůli štědrému systému daňových odpočtů a slev na dani. Vysoko příjmové skupiny obyvatelstva odvádí na dani více, a to díky solidárnímu příspěvku,“ komentuje Michal Jelínek, daňový expert a partner ve společnosti V4 Group.

„Pokud by měla být progresivní daň zavedena v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, a přitom měly být zachovány současné odpočty a slevy na dani, pak by dávalo větší smysl zachovat lineární sazbu daně, ale pouze ji navýšit,“ dodává Jelínek.