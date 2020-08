7. 8. 2020

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se v kraji meziročně snížil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 79,3 % a počet jejich přenocování o 74,4 %. Oproti statistikám z předchozího roku se měsíční návštěvnost snížila ve všech třech měsících 2. čtvrtletí roku 2020, nejvíce v dubnu (o 97,4 %). Nejmenší propad byl zaznamenán v červnu (o 57,7 %). Pandemie koronaviru se projevila také ve struktuře návštěvníků. Klientelu ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji tvořili zahraniční návštěvníci jen z 8,0 % (v květnu to bylo pouze 4,7 %), přičemž ve 2. čtvrtletí roku 2019 to bylo 24,3 %. Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa, Slovenska a Polska. Mezi deseti nejčastějšími návštěvníky ze zahraničí došlo meziročně k největšímu poklesu u počtu hostů z Číny (o 99,3 %) a Maďarska (o 97,7 %); Němců se ve Středočeském kraji ubytovalo o 89,0 % méně, u Slováků byl pokles 84,0 %. Průměrná délka přenocování hosta ve Středočeském kraji se meziročně zvýšila z 2,05 na 2,54 nocí. Návštěvnost za celé první pololetí roku 2020 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 snížila o 61,5 %, což byl v mezikrajském srovnání po hl. m. Praze nejvyšší pokles.

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 2. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 68,4 tis. návštěvníků2. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se ubytovalo o 261,8 tis. hostů méně, což představovalo meziroční pokles počtu hostů v kraji o 79,3 %. Mezi všemi kraji se jednalo o čtvrtý nejvyšší úbytek, nejcitelnější pokles počtu hostů byl zaznamenán v hl. m. Praze (o 93,6 %), Karlovarském a Ústeckém kraji (shodně o 79,7 %). Nejmenší úbytky byly zaznamenány v krajích Pardubickém (o 73,3 %) a Královéhradeckém (o 73,5 %). Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel z 6,9 %. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (podíl na celorepublikovém počtu dosáhl 14,0 %) a Jihomoravském kraji (12,9 %), nejméně v Pardubickém kraji (3,5 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ve 2. čtvrtletí 2020

Počet hostů v ubytovacích zařízeních se během kalendářních měsíců druhého čtvrtletí měnil v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru; v dubnu do Středočeského kraje přijelo pouze 2,2 tis. hostů, během měsíce května 9,1 tis. a v červnu to bylo 57,2 tis. hostů, což představovalo 83,6 % všech návštěvníků ve druhém čtvrtletí. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k největšímu poklesu v dubnu, a to o 97,4 % (v případě nerezidentů byl pokles dokonce 99,6%), v květnu byl počet hostů meziročně nižší o 91,8 % a v měsíci červnu byl pokles nejnižší, a to o 57,7 % (tento měsíc byl počet nerezidentů meziročně nižší o 82,9 %, u hostů z ČR byl propad 51,0%).

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2012–2020

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 2. čtvrtletí 2020

Společně s počtem návštěvníků se na hodnotu 173,5 tis. v kraji meziročně snížil i celkový počet přenocování, a to o 74,4 %. Největší meziroční pokles byl stejně jako u počtu hostů zaznamenán v dubnu (o 93,3 %), v květnu byl počet přenocování o 87,0 % menší, zatímco v červnu byl pokles 51,4%. Průměrná délka pobytu jednoho hosta se meziročně zvýšila z 2,05 na 2,54 nocí a v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,60) byla nepatrně kratší. Nejnižší průměrnou délku pobytu zaznamenala mezi kraji Praha (1,85), zatímco nejdelší pobyt byl zaznamenán u návštěvníků Karlovarského kraje (3,57 nocí).

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji patřili ve druhém čtvrtletí roku 2020 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (92,0 %), kterých se ubytovalo o 187,1 tis. (tj. o 74,8 %) méně než ve stejném období předchozího roku. Přesto se jejich podíl mezi všemi návštěvníky kraje meziročně zvýšil z 75,7 % o 16,3 p. b. na 92,0 %. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4, přijelo do Středočeského kraje o 74,7 tis. méně než v předchozím roce, což představovalo meziroční pokles o 93,2 %.

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2020

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili občané Německa (podíl 36,0 % ze všech zahraničních hostů), následovali návštěvníci ze Slovenska (27,7 % nerezidentů), Polska (7,2 %), Rakouska (6,0 %) a Ukrajiny (3,1 %). Všichni hosté z nejčastějších zemí zaznamenali meziroční pokles v počtu ubytovaných, nejvíce to bylo u Číňanů (o 99,3 %), Maďarů (o 97,7 %) a Nizozemců (o 96,2 %). Číňané se z pohledu na počet návštěvníků meziročně posunuli z druhé pozice na sedmou (zatímco ve 2. čtvrtletí 2019 přijelo do Středočeského kraje 12,6 tis. hostů z Číny, ve stejném období roku 2020 to bylo pouze 85 hostů). Nejmenší pokles zaznamenali hosté ze Slovenska (meziroční pokles představoval 84,0 %) a Rumunska (o 84,9 % hostů méně).

Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 2,64 nocí, což bylo více než u tuzemských návštěvníků (2,53). Ze skupiny zemí, jejichž státní příslušníci přijížděli do Středočeského kraje nejčastěji, byli nejdéle ubytováni návštěvníci z Ukrajiny (průměrně 2,82 nocí) a Polska (2,45 nocí). Nejkratší dobu pobytu uskutečňovali hosté z Itálie (1,52 nocí) a Německa (2,05 nocí).

V průběhu celého 1. pololetí roku 2020 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení na území Středočeského kraje 190,0 tis. návštěvníků, což bylo o 303,6 tis. (tj. o 61,5 %) méně než ve stejném období předchozího roku. Citelnější pokles byl zaznamenán u nerezidentů (o 70,3 %), u rezidentů došlo ke snížení počtu hostů o 58,6 %. Meziroční pokles návštěvnosti zaznamenaly všechny kraje, Středočeský kraj se umístil s 61,5% propadem hned za Prahou, která zaznamenala pokles o 66,3 %. Nejmenší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (o 42,9 %).

Zatímco počátek roku se ve Středočeském kraji z pohledu návštěvnosti HUZ vyvíjel slibně, kdy se v měsících únoru a lednu počet hostů meziročně zvýšil (v únoru o 1,1 % a v lednu o 0,7 %), v důsledku pandemie koronaviru došlo v následujících měsících k velice silným propadům návštěvnosti (v březnu to bylo o 66,4 %, v dubnu o 97,4 %, v květnu o 91,8 % a v červnu o 57,7 %).

Celkový počet přenocování dosáhl za 1. pololetí letošního roku 459,7 tis. a ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce došlo k poklesu o 56,0 %. Průměrná délka pobytu na jednoho návštěvníka představovala 2,42 nocí, což bylo o 0,39 noci méně než kolik činil celorepublikový průměr (2,81 nocí).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. pololetí 2020

