Dynamický model ekonomické diplomacie: od narativu k výsledku

Nechceme čekat na fax

Na otázku, s kolika firmami si tento měsíc povídal, mi před několika lety jeden diplomat na našem zastupitelském úřadu v Africe odpověděl, že se mu žádná neozvala. Žádný fax mu nedorazil a nikdo nezavolal.

Vybavil jsem si fotbalového útočníka, který sportovnímu komentátorovi po zápase říká, že neskóroval, protože nedostal žádnou dobrou gólovou přihrávku.

Je však možné dostat finální pas bez náběhů do volného prostoru, sprintů za obranu, aktivní hry, bojovnosti a tahu na branku? Lionel Messi, nejspíše nejlepší fotbalista současnosti, hraje brilantně oběma nohama, zdobí ho neuvěřitelná kreativita, předvídavost, cit pro hru. Zdá se, že s míčem běží rychleji než bez něj. Dalo by se říci, že je velmi nadprůměrný ve všech přednostech, které jsou ke hře potřeba. Ale bez pohybu na hřišti, aktivního vyhledávání příležitostí a v neposlední řadě souhře spoluhráčů, by své přednosti jen těžko využil.

Dobrý ekonomický diplomat dnes nečeká zavřený v kanceláři, až „přijde fax“. Aktivně vyhledává příležitosti, umí je rozpoznat a předat dál. Přivede správné lidi ve správný čas na správné místo.

Navíc využívá všech dostupných prostředků a moderních technologií, které dnešní doba nabízí. I když digitální platformy nikdy zcela nenahradí osobní jednání, jsou často velmi efektivní. S minimálními náklady spojují partnery k jednání, přinášejí informace a jasně určují kroky, které je třeba udělat při sjednávání a realizaci zakázky.

Průvodce na cestě k úspěchu

Firmy, které se dnes na ambasády obracejí, nemají zájem o prosté seznamy importérů, tendrové nabídky stažené z internetu či povídání o trhu z veřejně přístupných zdrojů. Požadují interní znalosti o důvěryhodnosti a kapacitě partnerů. Nechtějí přednášky na obecná témata s výčtem podepsaných mezinárodních smluv a bariér vstupu na trh. Zajímá je, jak otevřít pobočku, najít zástupce, ošetřit vývozní rizika. Chtějí praktickou informaci, kam trhy směřují, kde roste poptávka, jak se vyvíjejí soukromé i vládní investice.

Svět se mění a potřeby firem s ním. Model „klubové diplomacie“, uzavřeného světa obtížně dosažitelných a nedostupných velvyslanců lebedících si s doutníkem a sklenkou dobrého koňaku v klubovkách, tajemný svět obecných deklarací o spolupráci, tajuplnost a nepřístupnost byly dominantní ve světě diplomacie zhruba do poloviny minulého století. S poválečnou globalizací, světem sociálních médií, velkým počtem aktérů, oborů i témat se model diplomacie ve světě změnil.

Současný model bývá označován termínem „síťová diplomacie“. Velký počet hráčů, kteří se zabývají nejrůznějšími tématy, expertů napříč firmami i úřady. Diplomacie v éře on-line soupeření se světem globální politiky i obchodu vyžadují jinou „přidanou hodnotu“. Vývozci dnes požadují síťovou diplomacii, která je dynamická, násobící kapacity, lidské i finanční. Diplomacii, která dokáže být službou a umí rychle vyrazit za trhem a našimi zájmy do různých koutů světa. A která vyžaduje flexibilní zapojení místních expertů, jež do vítězných týmů v zahraničí potřebujeme.