Dopady pandemie koronaviru na účetnictví

V případě, že společnost má za účetní období kalendářní rok, nejsou dopady pandemie z pohledu účetní závěrky k 31.12. 2019 upravující událostí, a to z toho důvodu, že tyto dopady neexistovaly k rozvahovému dni. V případě, kdy je okamžik sestavení účetní závěrky až po vyhlášení nouzového stavu v ČR, měla by společnost pouze informovat v příloze o potenciálních dopadech pandemie na společnost a její aktivity v následujícím období, zejména dopady na předpoklad nepřetržitého trvání.

A jak je to tedy s dopadem pandemie na účetní závěrku společností?

Často se v praxi setkáváme s otázkou klientů, zda by měla být pandemie a její dopady nějak promítnuty v účetní závěrce společnosti, tedy zda se jedná o upravující nebo neupravující událost. Potenciálními dopady pandemie do účetnictví mohou být opravné položky (k pohledávkám, majetku), rezervy , pokles hodnoty zásob, v krajním případě až porušení předpokladu nepřetržitého trvání. Nepřetržitým trváním účetní jednotky se myslí nejen právní, ale především ekonomické trvání po dobu blízké budoucnosti, obecně po dobu následujících 12 měsíců po rozvahovém dni, ke kterému je sestavována účetní závěrka.

Z důvodu možných následných kontrol čerpání a vykazování souvisejících transakcí spojených s dotací je nutné kvalitní nastavení procesů a jejich důsledné dodržování, což v situaci, kdy dochází k nějakým omezením ve výkonu práce , je o to náročnější.

Na základě vypracovaných analýz aktuálních pohledávek a závazků a plánovaných investičních a neinvestičních nákupů a prodejů v budoucích obdobích by společnost měla pravidelně vypracovat plány cash-flow, tzn. hodnoty závazků, které bude nutno uhradit a plánované inkasované hodnoty pohledávek, které by měly úhradu závazků financovat. Zjednodušeně může společnost pouze sledovat přirozený vývoj cash-flow a na základě tohoto pozorování provádět korekce a zásahy. Důležité je nejen pečlivé vypracování plánu cash-flow, ale i jeho zpětné vyhodnocení. V případě, že dojde k významné odchylce od plánovaného cash-flow je nutné urgentně přistoupit k řešení této situace.

Analýza neuhrazených závazků je druhou nutnou analýzou, neboť Vaše neuhrazené závazky jsou jedním z faktorů, podle kterého Vás vnímají Vaši obchodní partneři. Tak jako se urgují neuhrazené pohledávky společnosti a omezují se dodávky výrobních materiálů nezbytných pro výrobu a poskytování služeb pro zákazníky, tak i Vaši obchodní partneři dělají stejné úkony vůči Vaší společnosti na základě neuhrazených závazků. V případě, že nebudete hradit závazky, mohou Vaši dodavatelé omezit obchodní vztahy (dodávky), což může vést k dalšímu utlumení obchodní činnosti společnosti. Nehledě na možné riziko udělení úroků z prodlení a potencionální související soudní procesy, a to na obou stranách obchodního vztahu.

Analýza neuhrazených pohledávek by měla být prováděna pravidelně nejen z pohledu případného upomínkového řízení, které je běžnou praxí ve všech společnostech, ale také z pohledu vyhodnocování aktuální bonity zákazníků a jejich budoucí schopnosti splácet pohledávky. Z vyhodnocení analýzy neuhrazených pohledávek může vyplynout jednak potřeba omezit dodávky neplatícím zákazníkům a rozeslat upomínky k neuhrazeným pohledávkám, tak i nutnost vytvoření účetních opravných položek k pohledávkám. Opravné položky by měly upravit nominální hodnotu pohledávek na hodnotu, kterou společnost bude schopna reálně získat. Odpovídající hodnota pohledávek, tzn. skutečně inkasovatelná hodnota, je nutná i pro sestavení plánu cash-flow.

Účetní oddělení by mělo častěji zpracovávat analýzu neuhrazených pohledávek, které se díky omezení výrobních a obchodních aktivit odběratelských partnerů nyní často nehradí ve smluvených lhůtách jako to bylo obvyklé. Příčina může být jak v ekonomické situaci obchodního partnera, tak i v omezení činnosti administrativních pracovníků (pracovníků připravujících úhrady k platbám a schvalujících osob) z důvodu karantény nebo jiném interně omezeném režimu výkonu práce v jednotlivých podnicích.

Na následujících řádcích si blíže představíme vybrané oblasti účetnictví, kterým by společnosti měly v souvislosti s pandemií věnovat zvýšenou pozornost. Nedošlo sice ke změně účetních metod, ale mohlo dojít ke změně situace a rizik, na což musí reagovat i účetnictví.

Tento stav způsobil v mnoha společnostech problémy, se kterými si do té doby nemusely nikdy dělat starosti a také proto neměly vypracovány žádné postupy, jak se s touto krizovou situací vyrovnat. V důsledku této rychlé krize začalo mnoho společností pracovat na detailnější strategii „přežití“ a eliminace negativních důsledků pandemie, k čemuž potřebují relevantní informace o aktuálním stavu společnosti. A nyní nastupuje na scénu účetní oddělení, na které je vytvářen tlak na rychlejší zpracovávání účetních dokladů a vytváření analýz sloužících mimo jiné k rozhodování managementu.

Mohlo by se zdát, že dopady pandemie COVID-19 nejsou pro účetnictví, jako systém evidence transakcí prováděných podnikatelskými subjekty, nijak převratné ve smyslu nových účetních metod či zásad. Co je však unikátní a v moderní historii bezprecedentní, je míra dopadu pandemie na společnost a ovlivnění podnikání všech ekonomických subjektů bez ohledu na odvětví, ve kterém podnikají. Jedná se především o rychlost, s jakou se ekonomika zastavila, a o dobu, na kterou se zastavila. Některá odvětví se zcela zastavila, ať už z důvodu zastavení dodavatelského/odběratelského řetězce, nedostatku pracovních sil či jiných omezení provedených nejen vládou České republiky, ale také vládami ostatních zemí světa.

