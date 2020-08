Alžírsko otevírá své doly zahraničním partnerům

Úprava Hornického zákona 14-05 má primárně směřovat k zatraktivnění důlnického sektoru pro tuzemské i zahraniční investory. Koncem roku 2020 a začátkem roku 2021 se navíc uskuteční série debat odborníků, která by měla vyústit v Plán činností v oblasti těžby, a identifikování hlavních os v těžbě nerostných surovin. Již teď je jasné, že průzkum a těžba se zaměří především na již existující významná ložiska v Ghar Djbilet, dále ložiska zlata v Hoggaru, olova a zinku v Oued Amizour (vilája Béjaia), a samozřejmě fosfáty v oblasti Bled El-Hadba (vilája Tebessa) a na východě Alžírska. Tato těžba by měla být akcelerována. Zejména pak v případě fosfátů se chystá megaprojekt o rozpočtu až 16 mld USD v Tindoufu (na západě Alžírska). Alžírsko-čínská investiční spolupráce podniků Asmidal (pobočka Sonatrachu) a Manal společně s čínskou skupinou CITIC má ambici zařadit Alžírsko mezi největší světové vývozce hnojiv. Při rostoucích cenách pak právě fosfáty mohou Alžírsku zajistit naprosto klíčový příjem do státního rozpočtu. Krizi světové produkce potravin může prohloubit i nedostatek fosfátů, které využíváme jako průmyslová či přírodní hnojiva. Bez nich se totiž současný zemědělský výnos může snížit až na polovinu. Ostatně i Evropská komise fosfáty opakovaně zařazuje na seznam Kritických surovin. Negativní prognózy dokonce hovoří o tom, že absence solidního řešení otázky fosfátů, se následně může stát příčinou další zásadní globální krize, protože minerální rezervoár by mohl být vyčerpán už v roce 2040. A zde právě Alžírsko společně se Západní Saharou, Sýrií a Čínou, kde souhrnně leží 80 % světových zásob fosfátů, sehrávají na výsost významnou roli. Mimo kritické suroviny Alžírsko vládne středně velkým potenciálem, stávající přehled zásob a geografické rozložení naleznete v prezentaci.

Zájem alžírských partnerů se ubírá nejen směrem k zahraničním investorům, ale také dodavatelům důlnické techniky, dekontaminačních zařízení, k odborníkům na rekultivace vytěžených dolů a lomů, a v neposlední řadě také k odborníkům na prospekční studie. V období mezi koncem roku 2020 a jarem 2021 Alžírská geologická služba (ANAM) společně s odborem pro správu dolů Ministerstva dolů (DG Mines) začne vypisovat veřejné zakázky v souvislosti s 5 strukturálními projekty těžby zinku, železné rudy a zlata. Ve výhledu je také podnikatelská mise za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v nadcházejícím roce.

Mgr. Alena Štojdlová, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Alžíru