Ekonomika poklesla nejvíce ve své historii (Komentář)

Podle dnes zveřejněného předběžného odhadu ČSÚ poklesla česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 10,7 %. Oproti prvnímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil o dalších 8,4 % a zaznamenal tak nejvýraznější propad v novodobé historii. To, zdali dnešní čísla naplnila očekávání, či nikoli, lze jen těžko říct. Předpovědi jednotlivých analytiků se totiž značně lišily, když odhady meziročního poklesu ekonomiky sahaly od 8 % do 16 %. V tomto ohledu lze tak považovat dnešní výsledek za spíše optimistický. K těm optimistickým patřil i náš odhad, když jsme očekávali mezičtvrtletní pokles ekonomiky o 6 %.



Neobvykle široký interval předpovědí souvisel s jedinečností situace týkající se pandemie koronaviru, která z historického úhlu pohledu nemá srovnání. Ještě nikdy se totiž nestalo, aby v jednu chvíli přestala téměř zcela fungovat velká část světové ekonomiky. Na skutečnost, že preventivní opatření přijatá proti šíření koronaviru budou mít výrazné ekonomické dopady, ukázal již vývoj v prvním čtvrtletí. Ačkoliv se tato opatření týkala pouze posledních čtrnácti dní v březnu, vedla k poklesu ekonomické aktivity o 2 %. V druhém čtvrtletí se však omezení vztahovala na dobu téměř dvou měsíců a bylo tak zřejmé, že výraznější pokles ekonomiky náš ještě čeká.



V průběhu května a června však přicházely i optimistické zprávy ukazující na oproti očekávání rychlejší oživení ekonomiky. To se týkalo především květnových maloobchodních tržeb, které vykázaly ve srovnání s loňskem dokonce nárůst o dvě procenta. Ač šlo z části o realizaci odložené spotřeby domácností z předchozího měsíce, byl i tak výsledek velmi dobrý. Přispěla k tomu i stále nízká míra nezaměstnanosti. Za předkrizovou úrovní produkce naproti tomu stále zaostává průmysl, především ten automobilový. I zde jsou však známky zlepšení. Jak ve spotřebitelském, tak i v podnikatelském segmentu se také výrazně zvýšila důvěra. Zlepšující se kondici ekonomiky potvrzuje rovněž vyšší výběr daně z přidané hodnoty.



Fakt, že ekonomika v první polovině roku poklesne, jsme tušili, to jak moc jsme však mohli pouze hádat, signály z ekonomiky byly totiž smíšené. Ještě větší nejistota je však spojena s druhou a pro další vývoj hospodářství důležitější částí letošního roku. V druhém pololetí se totiž ukáže, jestli ekonomika výrazně oživí, nebo zdali bude i nadále vykazovat známky slabosti. Prozatím to vypadá, že k oživení našlápnuto má. A co je stejně tak důležité, podobné signály nyní přicházejí také z ostatních ekonomik. Otevřená česká ekonomika se totiž bez zahraniční poptávky neobejde. Nepřekvapivým rizikem tohoto oživení je nicméně obnovené šíření koronaviru. Druhá vlna epidemie však nepřichází z čista jasna a lze se tak na ní připravit. Zkušenost z první vlny bude v tomto ohledu nápomocná, opětovné uzavření by však již velká část ekonomiky nemusela přežít.