2020 - rok, který není / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 27. 7. 2020

Tak se nám ta opatření proti šíření koronaviru začínají zase pěkně utahovat. Uvidíme, jestli dojde kvůli nekončícímu růstu nově nakažených opět k úplnému vypnutí ekonomik a opětovného "zastavení" světa. Osobně si ale myslím, že k tak razantním opatřením už nedojde. Vždycky si vzpomenu na krutou, ale pravdivou hlášku z filmu Černí baroni od herce Jiřího Schmitzera ohledně počtu lidí na planetě.

Probíhající výsledková sezona v USA nám ukazuje, že některé stálice akciového trhu utrpěly hrozivé rány. Některé utrpěly velké ztráty, ale stejně jdou jejich akcie nahoru. Člověk jenom kroutí hlavou, jak je trh bullish. Tento rok jako by výsledkově ani neexistoval. Trhy ani moc ve většině případů nezajímá, kolik firma prodělala, jak si vede ve srovnání se stejným kvartálem předchozího roku. Trhy se dívají na to, co bude ve výsledovce v roce 2021 a 2022. Pokud se tedy nejedná o zlodějinu typu Wirecard. Ale ani tady bych se nedivil, kdyby tahle akcie stála za rok 100 euro. Manažeři v base, jeden na útěku, zasvěcení němečtí ministři si tuhle kauzu také přehazují jako horký brambor, Merkelová má z Wirecardu nejspíš na zádech čůrky studeného potu. Kdoví, jestli 100eurový odhad nebude nakonec málo.

Extrémní pohyby lze spatřit na titulech, které jenom zmíní, že mají potenciální lék na Covid 19. A to i v řádu stovek procent za velmi krátké období. Nikdo nechce přijít o příležitost, že právě on nebude mít v portfoliu akcii, která bude mít lék na tuhle nemoc.

Nelze také nezmínit krásné pohyby nahoru u těžařů zlata. Zlato láme jednu historickou metu za druhou a s tím jdou nahoru i akcie těžařů. S tím, jakým stylem se pumpují peníze do ekonomik se nelze divit, že se lidé snaží uchránit své těžce vydělané peníze ochránit proti rostoucí inflaci.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 27. 7. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

24. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 915,87 917 940 ↑ 0,12 810 - 950 5 2 Dow Jones (US) 26 469,89 25 821 26 300 ↓ -2,45 23 100 - 27 000 3 4 NASDAQ C.(US) 10 363,18 9 536 9 950 ↓ -7,98 7 900 - 10 850 2 5 FTSE 100 (VB) 6 123,82 6 189 6 200 ↑ 1,06 5 650 - 6 700 5 2 DAX (Něm.) 12 838,06 12 093 12 300 ↓ -5,80 10 200 - 12 900 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 22 707,37 21 757 22 300 ↓ -4,18 19 100 - 22 600 0 7

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

24. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 915,87 957 960 ↑ 4,51 850 - 1 010 6 1 Dow Jones (US) 26 469,89 25 879 26 600 ↓ -2,23 23 000 - 27 700 4 3 NASDAQ C.(US) 10 363,18 9 607 10 000 ↓ -7,29 7 050 - 11 400 2 5 FTSE 100 (VB) 6 123,82 6 257 6 300 ↑ 2,18 5 500 - 7 100 4 3 DAX (Něm.) 12 838,06 12 300 12 200 ↓ -4,19 10 900 - 13 500 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 707,37 21 857 22 500 ↓ -3,74 19 000 - 24 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

Petr Pelc - CYRRUS

Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

Jiří Zendulka - Kurzy.cz

Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers