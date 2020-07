Německá a americká ekonomika vyloží karty za druhé čtvrtletí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Čtvrtek přinese nejzásadnější statistiky tohoto týdne – vývoj HDP v Německu a USA za druhé čtvrtletí. Pro našeho západního souseda očekáváme relativně mírný pokles ekonomiky ve srovnání s celou eurozónou. Od hlubšího propadu ji zachránilo krátké období nejtvrdších bezpečnostních opatření a koncentrace na průmysl. V USA byl podle nás propad výraznější. Poslední měsíce ale naznačují, že o to rychlejší bylo oživení ve třetím čtvrtletí. Koruna se vrátila na dosah svých lokálně nejsilnějších hodnot a podle nás se je v nejbližších dnech pokusí překonat.

Německé ekonomika poklesla méně než celá eurozóna

Německá ekonomika podle nás ve druhém čtvrtletí poklesla mezičtvrtletně o 7 %. Ve srovnání s eurozónou se tak jedná téměř o pět procentních bodů lepší výsledek. Za mírnějším propadem německé ekonomiky vidíme (1) rychlejší uvolňování bezpečnostních opatření vzhledem k lepším epidemiologickým číslům a (2) nepřerušený provoz značné části tamního průmyslu.

Pro americkou ekonomiku očekáváme pokles HDP ve druhém čtvrtletí o 31 % q/q annualizovaně. Tamní ekonomika podle nás doplatila na tvrdá bezpečnostní opatření od poloviny března do konce dubna. Na druhou stranu oživení v květnu a červnu vytváří naději na silné oživení ve třetím čtvrtletí. Pro to očekáváme mezičtvrtletní nárůst o 15-16 %.

Koruna připravena dále posilovat

Finanční trhy během včerejška vyčkávaly na večerní výsledek jednání amerického Fedu. To podle očekávání nepřineslo v tamní měnové politice nic nového. Jerome Powell doručil jasně holubičí vzkaz o stavu ekonomiky. Potvrdil, že nulové úrokové sazby zůstanou na své úrovni ještě velmi dlouho a znovu zdůraznil potřebu expanzivní fiskální politiky. Podle jeho slov tamní ekonomika zažívá největší šok, který si kdokoli může pamatovat. Zároveň oznámil, že centrální banka v „blízké budoucnosti“ zreviduje svou strategii. Ta by podle dostupných informací měla přinést větší důraz na forward guidance. Podle nás by se měl dočkat změny i samotný inflační cíl, resp. jeho vyjádření.

Euro vůči dolaru dohnalo ztráty z předchozího dne a včerejšek zakončilo na nových maximech na úrovni 1,178 USD/EUR. Obdobně se ke svým lokálně nejsilnějším hodnotám vrátila koruna i maďarský forint. Polský zlotý si polepšil jen minimálně.

Česká koruna se v závěru včerejšího obchodování přiblížila k pondělním nejsilnějším hodnotám, které podle nás v nejbližších d překoná. Tržní úrokové sazby stále zvyšují atraktivitu vůči euru, což podporuje i pokračující slábnutí amerického dolaru a pozitivní sentiment na trzích. Podle nás se tak koruna v blízké době přiblíží k úrovni 26,10 za euro. Rizikem může být nadcházející sada zveřejnění vývoje HDP v druhém čtvrtletí napříč Evropou včetně České republiky. V srpnu však bude mít koruna svou situaci těžší, kdy na trhy vstupuje tradiční sezónní efekt návratu z dovolených (zejména v druhé polovině), který na finančních trzích neprospívá měnám rozvíjejících se trhů. Předpokládáme tak spíše její stagnaci, nicméně v dalších měsících by měla pokračovat v posilování.