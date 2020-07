Nájmy ve druhém čtvrtletí zlevnily, týká se to zejména Prahy

Výsledky dat za druhý letošní kvartál hovoří jasně – ceny dlouhodobých nájmů ve velkých městech vlivem koronavirové krize oproti prvnímu kvartálu významně klesly. Patrné je to zejména v Praze, kde u některých kategorií měsíční nájemné zlevnilo až o devět procent. Bydlení je nyní levnější i v Brně a dalších velkých městech republiky. Za propadem cen stála mimo jiné výrazně vyšší nabídka bytů na trhu a to zejména z řad majitelů, kteří byty před krizí pronajímali v krátkodobém režimu typu Airbnb. Vyplývá to ze statistik společnosti UlovDomov.cz, která provozuje službu Ideální nájemce a spravuje portfolio bytů v celkové hodnotě 6,3 miliard korun. Aktuální analýza inzerce ovšem začíná ukazovat i na možný začátek obratu na trhu, kdy zejména v posledních dnech počet inzerátů klesá a poptávka začíná opět převyšovat nabídku. Ceny by tak mohly zahájit návrat k původním hodnotám před krizí.

„Pokles nájemních cen v letošním druhém čtvrtletí jsme zaznamenali v Praze u všech kategorií a je poměrně výrazný. Zatímco v minulých čtvrtletích se ceny měnily jen o stovky korun, nyní šly dolů o více než tisícovku. Na trh se týdně valily stovky bytů k pronájmu, což bylo patrné i v inzerci. Tento trend byl nejsilnější v centru Prahy a u dispozice 2+kk,“ uvedl Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz. Zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku vyšel měsíční pronájem bytu v kategorii 2+1 na 17 400 korun, nyní je v Praze tato dispozice o 1 400 Kč levnější. U dispozice 2+kk pak rozdíl mezi kvartály činí dokonce 1 640 Kč. „V těchto dnech však začínáme u pražských bytů evidovat, že se průměrná cena lehce zvedá. Může to být dočasný výkyv, ale i obrat trendu. Na konci léta budeme moudřejší,“ dodává Martin Březina.

Zvyšující se dostupnost nájemního bydlení v Praze dokumentoval i rostoucí počet inzerátu. V druhém čtvrtletí bylo na portálu UlovDomov.cz inzerováno celkem 11 082 nabídek, což je oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku nárůst zhruba o patnáct procent. Zatímco nejvíce nabídek bylo tradičně na dispozici 2+kk, která z tohoto počtu tvořila skoro třetinu, nejvyšší nárůst počtu inzerátů byl u kategorie 1+kk, a to mezikvartálně o více než 400 bytů.

Naopak Brno výpadek krátkodobých pronájmů tak výrazně neovlivnil. „Nejde o město tak turisticky atraktivní jako Praha. Hlavní taháky jsou navíc zrušené, nebo se uskuteční v jiném režimu. Velká cena motocyklů bude bez diváků, strojírenský veletrh se neuskuteční vůbec, takže kdo počítal se slušnými cenami za krátkodobý pronájem, musel už tento záměr opustit,“ říká Martin Březina. Proto i zde šly ceny dolů, ale jen v řádu stovek korun.

Například nejžádanější dispozice 2+kk zlevnila o dvě stovky na 13 700 korun, kategorie 2+1 pak o 500 Kč na 13 000 měsíčně. Také v Brně se počet inzerátů na volné byty zvýšil, z celkem 1 732 v prvním čtvrtletí na 1 966 v druhém kvartále. „Počet volných bytů zřejmě ještě poroste. Brno je studentské město a řada vysokých škol přešla nebo do značné míry přejde na distanční výuku,“ uzavírá Martin Březina.

Tabulka 1: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech v průměru za 1. čtvrtletí 2020 (v Kč)

2020-Q1 2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk Praha 16 640 17 400 13 500 12 500 22 600 24 999 36 500 36 000 Brno 13 900 13 500 10 500 10 000 16 000 18 000 21 000 22 500 Ostrava 10 000 8 800 6 800 6 500 11 950 13 500 15 900 18 000 Plzeň 11 500 10 500 8 000 8 000 12 000 14 000 12 000 17 990 Liberec 10 000 10 700 8 060 7 800 12 000 15 000 15 000 16 000 Olomouc 12 000 11 000 9 000 8 900 12 900 14 900 17 000 19 000 Vyškov 10 350 11 000 8 700 12 500 15 000 Břeclav 10 000 10 000 9 600 8 000 10 500 14 000 Znojmo 10 000 9 000 7 000 6 000 11 000 12 500 14 000

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz

Tabulka 2: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech v průměru za 2. čtvrtletí 2020 (v Kč)

2020-Q2 2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk Praha 15 000 16 000 12 000 11 500 20 000 21 500 29 000 31 000 Brno 13 700 13 000 10 000 10 000 15 500 17 500 19 000 23 900 Ostrava 10 050 8 400 6 800 6 400 11 700 15 000 16 800 15 000 Plzeň 11 200 10 500 8 000 7 900 12 000 13 500 13 500 15 250 Liberec 10 000 10 400 8 500 7 800 13 000 14 000 14 000 13 500 Olomouc 12 000 11 000 8 500 8 500 12 500 14 500 17 000 19 000 Vyškov 11 250 10 000 7 990 14 000 11 500 12 900 14 000 Břeclav 10 500 10 800 8 500 7 500 15 000 12 000 15 500 Znojmo 9 000 9 000 7 000 6 450 12 000 11 000

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz