Americké akcie, dolar a pozitivní Evropa

Katie Kochová z Goldman Sachs Asset Management pro Bloomberg TV uvedla, že valuace amerických akcií leží velmi vysoko a trh tak „potřebuje něco, co by jej drželo nahoře“. Je tu samozřejmě monetární stimulace, ale sledovány budou zejména zisky obchodovaných společností. Zde platí, že očekávání jsou nastavena nízko, na 43% meziroční pokles, což je nejméně od roku 2008.



Kochová k doposud zveřejněným výsledkům uvedla, že trh se zatím rozdělil na tři hlavní skupiny. V první z nich jsou technologické firmy, u kterých byla očekávání výše, ale ony mírně zklamaly, a to vedlo k prodejům některých akcií v tomto segmentu trhu. Na druhé straně se nacházejí například průmyslové akcie, které zase převýšily velmi nízké očekávání. Celkově pak na trhu nepozorujeme chování typické pro recesi a je to patrné například na tom, jak si vedou akcie stavebních společností.

Podle ekonomky je nyní důležité „být velmi specifický“ a patrné je to například u restaurací. U nich je totiž třeba rozlišovat, které skutečně budou kvůli sociálnímu distancování trpět a které naopak prosperovat. Ve druhé skupině by měly být ty, u nichž je významná část tržeb a zisků generována donáškou do domu.



Kochová hodnotí pozitivně vývoj v Evropě kvůli dohodě ohledně záchranného fondu. Sdílení dluhů bude mít podle ní velmi dlouhodobý dopad na fungování Unie. Evropské akciové trhy zhodnotila tak, že pro ně hovoří lepší růstová trajektorie celé ekonomiky v kombinaci s nižšími valuacemi (ve srovnání s americkými akciemi asi o 20 %). K tomu je Evropa vepředu, co se týče zelených technologií, a kontinent bude podle ekonomky vůdčí silou na poli zelené ekonomiky, obnovitelných zdrojů a uhlíkové neutrality.



Ekonomka se věnovala i vztahům mezi USA a Čínou. Pro Spojené státy by podle ní bylo lepší, kdyby měly konstruktivní vztahy s druhou největší ekonomikou světa. Vedení řady společností je ale podle ní skeptické kvůli tomu, jak jedná americká vláda, a optimisté by mohli být v této oblasti zklamáni. Rozvíjející se trhy jsou ale podle Kochové pro investory stále atraktivní.



Dynamika slábne



Mohamed El-Erian, který je hlavním poradcem Allianzu, pro Bloomberg tvrdí, že ekonomická dynamika slábne. Příčinou je zejména změna chování spotřebitelů, kteří se obávají pokračující pandemie. Na to, aby došlo k úplnému obratu, by ale musela přijít významná chyba v ekonomické politice. El-Erian podle svých slov uznává, že na počátku pandemie byl ohledně vývoje na trzích příliš skeptický, stále ale nemá chuť „vrátit se na trh“.



„Pokud za sebou nemáte velkou rozvahu, čelíte značnému riziku, že ceny půjdou dolů,“ míní El-Erian s tím, že onou velkou rozvahou je aktivita centrální banky na daném trhu. Spojené státy pak ohledně ekonomického výhledu „již nedominují nad Evropou“, a to má své důsledky i u výhledu pro kurz dolaru.

Nevídaná nejistota

Známý ekonom Larry Summers pro Bloomberg TV uvedl, že ohledně oživení nepamatuje takovou nejistotu, jaká panuje nyní. Obvykle totiž ekonomika dosáhne dna a pak je „dost jisté“, že se za čas zvedne. Tentokrát ale data i pandemický vývoj ukazují na mnohem vyšší nejistotu. Je tak možné, že oživení skončí „mnohem dříve a rychleji“. Obavy tak má ekonom z unáhleného stažení stimulace. Politici podle něj dělají chybu, když se zaměřují jen na velikost stimulace, ale ignorují otázku délky jejího trvání. Právě ta je v současné situaci klíčová.

Zdroj: Bloomberg TV