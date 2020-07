Souhrn: Do popředí se opět dostává obchodní válka; ve středu FED

S&P 500 i Stoxx Europe 600 v uplynulém týdnu oslabovaly

Schválen Fond obnovy v eurozóně – EUR výrazně posiluje proti USD

PMI v eurozóně překvapily pozitivně, v USA skončily pod odhady

Do popředí se opět dostává obchodní válka

Ve středu se uskuteční zasedání Fed, výraznější změna politiky se neočekává

V týdnu pokročí debaty ohledně dalších fiskálních stimulů v USA

Makrodata: HDP v USA a v EMU



Americké futures i asijské indexy v zeleném teritoriu

Obchodní válka

V minulých týdnech jsme byli svědky opětovného zhoršení vztahů mezi USA a Čínou – zavírání konzulátů. Zatímco obě strany prozatím plní dohodu fáze 1, aktuální geopolitická roztržka může zbrzdit cestu k finální obchodní dohodě. Navíc s blížící se prezidentskou volbou v USA lze očekávat tvrdší postoj obou kandidátů vůči Číně. Obchodní války se tak pro následující týdny a měsíce stanou vedle koronaviru jedním z hlavních témat.

Fed

Ve středu zasedá americká centrální banka. Možnost vydat se s úroky do záporu guvernér Powell vyloučil. Další opatření, která připadají v úvahu je forward guidance – tj. navázání budoucí zvýšení sazeb na vývoj konkrétního ukazatele (inflace, nezaměstnanost) nebo kontrola výnosové křivky. Tj. nákupy dluhopisů s cílem udržet jejich výnosy na určité maximální úrovni. Přestože se o těchto nástrojích vedou debaty, pravděpodobně k jejich schválení na červencovém zasedání nedojde. Fed by mohl teoreticky zatraktivnit parametry některých svých běžících programů.

Fiskální balíček - US

V USA se stále častěji začíná debatovat o nutnosti schválit další fiskální balíček. Republikáni dříve této možnosti silně oponovali. Nicméně narůstající infekce covid, které brzdí celkové otevření ekonomiky, je donutily změnit názor. Aktuálně se tak reálně diskutuje o novém fiskálním balíčku v objemu okolo 1 bilionu USD. Demokraté by rádi zavedli další kolo helikoptérových peněz pro domácnosti. Republikáni volají spíše po opatřeních, které by mohlo vést ke snížení nezaměstnanosti – např. odklad nebo dočasné zrušení daně z příjmů fyzických osob (do určitého příjmového pásma).

Makrodata

Ve čtvrtek vyjde nezaměstnanost v EMU, očekává se, že podíl lidí bez práce vzroste na 7,7%, ze 7,4% v květnu. V pátek vyjde HDP EMU za druhý kvartál. Ekonomika eurozóny by se podle odhadů měla zmenšit o 12,5% (neanualizovaně). Avšak pozitivní makrodata z posledních týdnů nevylučují možnost méně výrazného propadu. HDP jednotlivých států vyjde již ve čtvrtek. V pátek bude zveřejněna rovněž inflace v eurozóně za červenec. Ve čtvrtek se dočkáme i amerického HDP: ve 2Q se předpokládá anualizovaný pokles o 35%.

Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden oslabil o 0,3%. Stoxx Europe 600 ztratil 1,5 %. Euro proti USD minulý týden zpevnilo o 2% na 1,166. Česká měna minulý týden apreciovala na EUR/CZK 26,27 z EUR/CZK 26,64. Proti dolaru koruna posílila na CZK/USD 22,58 před týdnem byla na CZK/USD 23,30.

Fond obnovy

Po dlouhých jednáních se státy EU dohodly na podobě fondu obnovy. Na granty bude vyčleněna částka €390 mld. (původní představy €500 mld.), na půjčky €360 mld. (původní představa €250 mld.) Evropské trhy reagovaly na tuto událost pozitivně. Financování proběhne přes společné evropské dluhopisy. V každém z následujících tří roků budou vydány papíry v hodnotě okolo €200 - €250 mld. Tento krok hodnotí mnozí pozorovatelé jako přelomovou událost. V dlouhém období by měla posílit institucionální prostředí v eurozóně a mohla tak pomoci EUR a evropským aktivům jako takovým. EUR v reakci na schválení fondu posiluje na 1,17 – nejsilnější úroveň od září 2018.

PMI

Předběžné PMI v eurozóně skončily výrazně nad odhady: kompozitní ukazatel dosáhl hodnoty 54,8 a pokořil tak konsensuální odhady ve výši 51,1. Výrazně lépe se dařilo službám: 55,1 vs est. 51. Očekávání však předčil i sektor výroby: 51,1 vs 50,1. Tento indikátor tak vysílá pozitivní signály ohledně návratu ekonomické aktivity. Naopak PMI zaostaly za očekáváním v případě USA. Služby skončily na hodnotě 49,6 při očekávání 51. Výroba taktéž zaostala za očekáváním: 51,3 vs est. 52. Výsledek souvisí se setrvalým nárůstem nových infekcí, který vede k pomalejšímu oživení ekonomické aktivity.





Zdroj: CYRRUS, Bloomberg