Smith: Nečekaný zachránce americké ekonomiky?

„Je zřejmé, že americká ekonomika potřebuje enormní změny, jejichž rozsah by měl být podobný Nové dohodě. Všichni vědí, že systém zdravotní péče je nefunkční, nájmy si většina lidí nemůže dovolit, infrastruktura se rozpadá, nerovnost se nachází na neuvěřitelných úrovních a země není připravena na klimatické změny.“ S tímto pohledem na současný stav USA přichází na Bloombergu ekonom Noah Smith, podle něhož se nyní překvapivě ukazuje, že změny by mohl přinést ten, od koho se to nejméně čeká.



Smith si všímá toho, že naděje na změny byly vkládány do politiků, jako je Elizabeth Warren, ale podle něj je může naplnit spíše Joe Biden. Tedy politik, kterého mnozí považují za zastánce toho, aby se nic moc neměnilo. Tento demokratický prezidentský kandidát totiž přichází se sérií „překvapivě ambiciózních plánů na změnu americké ekonomiky“. Pokud by byl schválen jeho návrh na změnu daňového systému, stal by se tento systém „výrazně progresivnější, což by otočilo trend z posledních desetiletí“. K tomu Biden navrhuje změnu průmyslové politiky, která by podle Smithe přinesla Spojeným státům zvýšení náskoku v oblasti technologií. A například program týkající se bydlení by zlepšil podmínky, v jakých se nachází nejchudší část společnosti.



Biden také představil nový plán zaměřený na změny klimatu, zelené energie investice do souvisejících technologií. V jeho rámci by došlo k investicím ve výši 2 bilionů dolarů během čtyř let. Většina z nich by měla za cíl dosáhnout 100% čistou výrobu elektrické energie do roku 2035. Podle Smithe je to správný postup a to z několika důvodů. Ceny solárních panelů podle něj klesly natolik, že je ekonomicky výhodné zavřít uhelné elektrárny a nahradit je solárními. Stále bude třeba mít zálohové zdroje na plyn či zdroje jaderné. I jejich význam bude klesat s tím, jak budou klesat náklady uskladnění elektrické energie . Bidenův plán by také tlačil na to, aby Američané nahrazovali vozy se spalovacími motory elektromobily.Smith píše, že Bidenova politika by zvýšila federální deficity , ale jelikož by se jednalo převážně o jednorázové investice , nešlo by o zvýšení deficitů tak nebezpečné jako to, které přináší jiné kroky. K tomu by se měly tyto investice „částečně zaplatit“ přes nižší ceny elektrické energie , nižší závislost na dovážené ropě a vyšší daňové výnosy. Také navrhuje, aby vláda vytvořila pracovní místa pro budování nové infrastruktury. Smith k tomu uvádí, že takové nápady nejsou dobré v době, kdy by vedly k nedostatku zaměstnanců v soukromém sektoru. Jenže americká ekonomika se bude vzpamatovávat z recese a uzavírání uhelných elektráren by vedlo k dalšímu propouštění. Bidenův plán by tak poskytl pracovní příležitosti a tlumil negativní tlaky vytvořené přechodem na čisté energie „Proti všemu očekávání se tak tento postarší nevyhraněný politik možná stane úspěšným nástupcem Franklina D. Roosevelta. Doufejme, že k tomu skutečně dojde, protože pokud někdy Spojené státy potřebovaly program transformace, je tomu nyní,“ uzavírá ekonom.Zdroj: Bloomberg