Rozbřesk: ECB posiluje svoji pozici největšího věřitele eurozóny

Ještě týden si musíme počkat na první inventuru druhého kvartálu, který byl zřejmě nejhorším v novodobé historii. Předběžný odhad HDP zřejmě odhalí dvouciferný propad ekonomiky, a to nejenom té české. V mezičase však ještě budeme moci alespoň trochu nahlédnout na to, co se děje v průmyslu a ve službách v letních měsících. Dnes jsou třeba na pořadu dne předběžné výsledky indexů nákupních manažerů ve Francii, Německu a v eurozóně. Už ty minulé dopadly docela dobře (zejména pokud šlo o Francii), avšak pořád bylo těžké zbavit se pocitu, že za celkovým relativně příznivým číslem chybí i zmínka o rostoucích zakázkách.

Už dopoledne se dozvíme, jestli se i v tomto směru něco změnilo, a trhy tak dostanou další důvod k euforii odstartované nebývalým balíkem nových peněz v podobě fondu obnovy. Situaci sice může trochu zkomplikovat nepříliš nadšený europarlament, nicméně nakonec vše nějak dopadne a největší zadlužování EU bude moci konečně odstartovat, stejně jako hledání projektů, do kterých co nejrychleji tyto nové peníze nalít.

Pro finanční trhy bude tento nový projekt znamenat vlnu převážně dlouhodobých dluhopisů, které nicméně časem nejspíše skončí v bilanci ECB. Rozšíří a zpestří tak už rozrůstající se portfolio bondů, které společná centrální banka nakoupila v rámci svých různých záchranných (nebo lépe řečeno podpůrných) programů. A nešlo rozhodně o zanedbatelnou aktivitu, když se díky ní ECB už dříve stala největším věřitelem jednotlivých členských zemí eurozóny. Třeba na konci června měla v portfoliu dluhopisy v hodnotě 2,8 bilionů eur, k nimž navíc můžeme připočítat další dluhopisy v hodnotě 236 mld. (na konci května) v rámci programu nouzových nákupů odstartovaných v březnu.

O přísun nových dluhopisů na trh se však postarají i samotné státy eurozóny, neboť, jak naznačují poslední čísla zveřejněná tento týden, zadlužení zemí eurozóny se jen v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšilo o 238 mld. eur. Současně se rozšířila skupina zemí s dluhem přesahujících hranici 100 % HDP z původních tří na pět, když se do tohoto klubu vrátila po krátké přestávce Francie spolu s Belgií. A to vše ještě v době před největším propadem ekonomiky. Pro ECB to znamená, že tak jako se už dávno před korona-krizí vmanipulovala do pasti záporných úrokových sazeb, stala se nyní naprosto nepostradatelným hráčem (věřitelem) na dluhopisovém trhu.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se i včera vezla na pozitivní vlně a otestovala dokonce úroveň 26,25 EUR/CZK. Šlo nejspíše stále ještě o dozvuky dohody šéfů jednotlivých členských zemí EU o společném fondu obnovy. Fond sice čeká ještě završení procesu schvalování v parlamentu, a nakonec i rozhodování o tom, na co vlastně získané peníze použít, ale to trhy v tuto chvíli rozhodně neřeší. Nálady na trzích mohou dnes ovlivnit předběžné výsledky PMI eurozóny, které ukážou, jak se průmysl a služby vzpamatovávají z korona-krize, respektive s jak silným oživením můžeme asi pro třetí čtvrtletí počítat.



Zahraniční forex

Nečekaně vysoký nárůst nových žádostí o podporu v USA a další diplomatická přestřelka mezi Bílým domem a Pekingem zhoršily náladu na trzích s rizikovými aktivy, což v poslední době zpravidla vedlo k poklesu eurodolaru. Nikoliv však včera. To je podle nás další signál toho, že nálada na trhu s eurodolarem se během července změnila. Euro na jedné straně oceňuje ustavení Fondu obnovy na úrovni EU a na straně druhé nová karanténní opatření v USA, která oslabují dynamiku ekonomikcého oživení a vedou k úvahám o tom, jak zareaguje Fed.



Dnes dopoledne jsou na pořadu důležité předstihové indikátory v podobě indexů PMI, které mohou dále potvrdit pokračující oživení v eurozóně a dále zacementovat zisky eura.



Ropa

Ropa koketuje s hranicí 44 dolarů za barel, avšak výraznější průlom směrem vzhůru se jí nedaří. Nadále tak platí, že ropný trh vykazuje nebývalé známky cenové stability, kterou reflektuje minimální volatilita a nižší obchodní aktivita. Dnes přijdou na řadu data k aktivitě amerických producentů, které sice ropný trh z letní letargie nevytrhnou, naznačí však, jak si stojí producenti břidlicové ropy ve světle stabilních cen, které jsou v některých těžebních oblastech již nad hranicí profitability (tzv. breakeven cena).