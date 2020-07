CRIF: V 1H20 vzniklo nejméně společností za poslední 4 roky. Čistý přírůstek obchodních společností byl nejnižší za 10 let

V České republice vzniklo v prvním pololetí celkem 13 652 obchodních společností, téměř o dva tisíce méně než v prvním pololetí roku 2019 a nejméně od druhé poloviny roku 2015, tedy za více než 4 roky. Zároveň zaniklo 8 161 společností, o 137 méně než minulý rok. Během prvního pololetí tak v České republice přibylo 5 491 firem, to je nejméně za posledních 10 let. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.